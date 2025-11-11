Cigánybűnözés, Videók :: 2025. november 11. 18:54 ::

Toroczkai: megvannak a csalók! - A Bűnvadászokkal pedig az ózdi cigánytelepre látogattunk (előzetes)

Online csalókat üldöznek Toroczkai Lászlóval a Bűnvadászok. Egymillió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a Mi Hazánk elnöke a YouTube-csatornáján megtekinthető videóban, ennek köszönhetően rengeteg használható információ érkezett. Ennek köszönhetően már meg is találták a csalókat.

Egyúttal egy előzetest mutatunk az e heti akciónkról, amikor egy társadalmi kísérlet részeként akcióztunk az ózdi cigánytelepen. A megdöbbentő fejleményeket a Toroczkai László YouTube-csatornáján csütörtökön 18 órakor látható videóban nézhetitek meg! Kattintsatok oda csütörtön este! - írják a videó készítői.