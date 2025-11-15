Cigánybűnözés, Videók :: 2025. november 15. 18:51 ::

Drogtanya és -elosztó központ - amit eltűr a rendőrség

Bag jó néhány fiatal lánynak maga a földi pokol. Az a hely, ahová elhurcolták, bezárták, ahol bedrogozták és – ahol miután már önkívületi állapotban voltak – áruba bocsátották őket.

Bag és Tura köztudomású, hogy afféle no-go zóna. Legalábbis mindkét településnek van egy olyan része, ahol tetőfokára hágott a kábítószer-probléma. Olcsó, pancsolt drogokkal mérgezik itt a gyerekeket is. Sőt, az mondják, ez az a hely, ahol egyesek saját gyereküket is képesek eladni egy-egy pakkért, írja a Magyar Jelen.

Néhány hete saját édesapja szabadított ki egy tizennégy éves kislányt a bagi drogtanyáról, és nem ő volt az első, akit ebbe a romos házba vittek. Eleddig mindössze két embert tartóztattak le, pedig a településen hosszasan sorolják azoknak a nevét, akik ebben és hasonló bűncselekményekben vettek részt. A romos házban korábban egy idős férfi lakott, de őt is ki kellett menekíteni onnan. Többeknek is kulcsa van az ingatlanhoz, bejárnak. Volt, hogy felvették az öreg nyugdíját is. A házból mindent elvittek – már ami mozdítható volt –, és most átjáróháznak használják, drogtanyának, ahol szétszívják magukat, és ahol különböző bűncselekményekkel keresik meg a napi adagjukra valót.

A probléma kezelésére segítségül hívták a Bűnvadászokat is, akikkel akkor már a hatvani drogelosztó központban is tettek egy kirándulást.