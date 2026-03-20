2026. március 20. 14:22

"Rezesbandát" fogtak Aszófőn

A járőrök március 17-ére virradó éjszaka Aszófő belterületén állítottak meg egy sofőrt, és igazoltatták a két utasával együtt. A rendőrök a jármű átvizsgálásakor mintegy 30 kg bontott rézcsövet találtak a csomagtartóban.

A három férfi nem tudott elszámolni az eredetükkel, ezért a járőrök elfogták, majd előállították őket. Kihallgatásukkor elmondták, hogy a kerítésen átmászva egy bontási területről vitték el a rézcsöveket az éjszaka folyamán.

A rendőrök lefoglalták a közel 100 ezer forint értékű színesfémet. Lopás miatt folyik eljárás a 29, a 27 és a 25 éves férfi ellen - közölték a rendőrség honlapján.