A Nagykátai Rendőrkapitányság 13060/555/2026. bü. számon indított nyomozást rablás elkövetése miatt.
A képen látható Csemer Rudolfné és Lakatos András április 3-án hajnalban szólították le a sértettet a nagykátai vasútállomáson, majd a mosdóba kísérték. Ott a férfi bántalmazni kezdte, a földre lökte és többször fejbe rúgta. Ezután készpénzt és egy mobiltelefont vettek el tőle, majd vonatra szálltak és elhagyták a helyszínt.
A 42 éves sértett a bántalmazás következtében az elsődleges adatok szerint könnyű sérülést szenvedett.
A Nagykátai Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a képen látható Csemer Rudolfnét és Lakatos Andrást látta, jelenlegi tartózkodási helyükkel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón - írja honlapján a rendőrség.