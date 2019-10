Zsidóbűnözés, Videók :: 2019. október 31. 09:28 ::

Bejutottak Epstein szigetére, ahol büntetlenül élhette ki pedofil hajlamait

A hírességekkel, politikusokkal és hercegekkel is nagyon jó barátságot ápoló, és közben lányokkal kereskedő Jeffrey Epstein botrányában különösen nagy figyelmet kapott a pedofil zsidó 70 hektáros magánszigete, a karibi szigetvilágban elhelyezkedő Little St. James. A szigetről korábban már jelentek meg fotók és drónfelvételek is, de két élelmes fickónak sikerült bejutnia a teljesen üresen álló szigetre, ahol levideóztak mindent, amit láttak.



Montázs: Rick Friedman/Getty, Marco Bello/Reuters

A sajtó korábban csak pedofilszigetnek vagy orgiaszigetnek nevezte a helyet. Korábban a Vanity Fair azt írta: tucatjával szállítottak ide fiatal lányokat helikopterrel, akik "valószínűleg" szexpartikon vettek részt. Egy szemtanú a lapnak azt mondta: akiket ő látott, azok a lányok nem lehettek 16 évesnél idősebbek.

A lányok a közeli St. Thomas szigetén szálltak le egy magánrepülővel. A gép havonta átlagosan kétszer fordult meg ott. Ott is többször látták Epsteint fiatal lányok kíséretében, akik általában iskoláslányoknak voltak öltözve, de a kezükben Gucci és Dior bevásárlótáskák voltak.

Epstein magángépének repülési adatai szerint a gép 2018 januárja és 2019 júniusa között legalább háromnaponta felszállt, és néha csak pár órát töltött Párizsban, Londonban, Szlovákiában, Mexikóban vagy Marokkóban, majd visszatért Epstein háza közelébe, Palm Beachre vagy New Yorkba. A privát szigetet az FBI is alaposan átkutatta.

A két ember videóján csak az látható, hogy bejárják a teljesen elhagyatottnak tűnő szigetet, megnézik a különböző épületeket, napozóteraszokat, a helikopterleszállót, a masszázságyakat. Furcsa, hogy több munkagép mellett egy jól felszerelt mentőautó is áll egy parkolóban. A felvételeken látszik egy giccses, templomszerű épület is, aminek a bejárata mellett a "JE" monogram olvasható. Ez a videó készítői szerint szexpartik helyszíne lehetett.

A videó készítőinek aztán a csendes szemlélődés után mégiscsak menekülniük kellett, mert mint kiderült, a sziget nem teljesen üres, valaki őrzi.

A milliárdos zsidó bűnöző kiváló kapcsolatokat ápolt a gazdasági, kulturális, tudományos és politikai elit tagjaival Bill Clintontól Woody Allenen át Donald Trumpig. Baráti hálózatának lehetett szerepe abban is, hogy 11 éve egészen enyhe büntetéssel úszta meg kiskorú lányok szexuális zaklatását, de onnantól már regisztrált pedofil bűnelkövetőnek számított.

Idén júliusban emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolták meg. Augusztusban állítólag felakasztotta magát a börtönben, de ez nem jelenti azt, hogy véget is ér a nyomozás a milliárdos fiatalkorú lányokat használó szexhálózata ügyében.

Epstein egyik vádlója azt állítja, hogy András yorki herceggel, II. Erzsébet brit uralkodó második fiával is le kellett feküdnie, amikor 17 éves volt. Az egyik ilyen alkalom egy karib-tengeri magánszigeten rendezett orgián volt.

