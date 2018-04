Külföld :: 2018. április 3. 14:41 ::

Fekák pászkaünnepi királysága az ígéret földjén - Berlin és Róma tiltakozik Bibi hazugsága miatt

Amint arról még tegnap este mi is beszámoltunk: Binjámin Netanjáhu hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával született egyezmény értelmében Izrael nem egy „harmadik” (fekete-afrikai – H. J.) országba toloncol ki 16 250 afrikai „beszivárgót” (az illegális határsértők, betolakodók megnevezése Izraelben – H. J.), hanem fejlett gazdasággal rendelkező nyugati államok, így Kanada, Németország és Olaszország befogadja és integrálja őket. Az izraeli nagyvárosok peremkerületeiben csellengő, időnként nőket megerőszakoló négereket – akik mégis Izraelben maradnak – szétosztják a gazdaságilag erős lábakon álló kibucok és más izraeli településformációk között – írja a Jediot Áháronot.



„Beszivárgók” tegnap még ünnepelték Dél-Tel-Avivban Bibi később visszavont bejelentését (fotó: Járiv Katz)

Már tegnap volt egy olyan érzésünk, hogy mindezt Netanjáhu sem gondolja komolyan, s az egész bejelentés csak áprilisi tréfa, vagy inkább politikai trükk. Így is lett. Alig telt el néhány óra, az izraeli politikai és társadalmi életben felháborodott emberek sokasága dühösen tiltakozott a zsidó állam elszínesítése, kultúrájának lezüllesztése ellen. Az esti órákban Bibi már az Fb-oldalán közölte is a dühöngő izraeliekkel, hogy meggondolta magát, meghallgatta az állampolgárok kiáltását, s ezért azonnali hatállyal felfüggeszti az egyezmény egyébként még el sem kezdődött végrehajtását. Közben, röviddel ezelőtt az ENSZ is bejelentette, hogy a világszervezet sem tartja megvalósíthatónak az Izraellel létrejött egyezményt.



Corriere della Sera: Netanjáhu meghátrált, Olaszországot meg csak példaként említette

Már az éjszaka folyamán, de főleg ma délelőtt, felébredtek a Bibi által befogadóként megnevezett nyugat-európai országok is, és közölték, hogy ők semmit nem tudnak az egyezményről, de főleg nem hajlandók befogadni az Izraelből kiebrudalt négereket. A Bibi által lelkes befogadóként említett Olaszországban és Németországban különösen nagy felháborodást váltott ki Netanjáhu hazugsága, hiszen ez a két nyugat-európai ország már eddig is rengeteget vállalt az illegális migránsok befogadása, ellátása terén. Itáliában a migránsáradat helytelen kezelése a közelmúltban már kormányváltó tényezővé is vált. (Az eszetlen németeknél egyelőre még nem - H. J.)



„Beszivárgók” tüntetnek Tel-Aviv kormányzati negyedében (fotó: Ávsálom Szászoni)

Az olasz Corriere della Sera című lap által közölt fényképen a tegnap Izraelben ünneplő afrikai csoportot láthatunk izraeli zászlókkal és a „nincs többé börtön” föliratos transzparenssel. „Netanjáhu meghátrált: ez csak egy példa volt” – írja a kép mellett az olasz napilap. (Netanjáhu ugyanis már tegnap este azt állította: Olaszországot és Németországot nem az egyezményben foglalt befogadó országként, hanem csak példaként említette olyan fejlett nyugati államokra, amelyek hajlandók befogadni az Izraelből kitoloncolandó afrikaiakat – H. J.)



Ma délelőtt a jeruzsálemi Miniszterelnöki Hivatal előtt is tüntettek a kitoloncolás ellen az érintettek (fotó: Mark Jiszráél Szelm)

Ma délelőtt Binjámin Netanjáhu miniszterelnök és Árjé Der’i belügyminiszter fogadta a migránsfertőzött dél-tel-avivi kerületek lakóinak küldöttségét, miután az említett városrészekben élő lakosok tegnap fölháborodottan értesültek a „beszivárgók” kitoloncolásának elhalasztásáról. Bibi később visszavonta az ENSZ-szel létrejött egyezmény gyakorlati végrehajtásának megkezdését, ám az afrikaiak évek óta tartó jelenlétét eddig is megszenvedő lakosok már nem nagyon hisznek a miniszterelnöknek. A dél-tel-avivi lakosok küldöttségének fogadása ellen magukat megláncoló négerek tüntettek Tel-Aviv kormánynegyedében.

A Válláh!Hádásot hírportál most közölt gyorshíre szerint a dél-tel-avivi lakosok képviselőivel és politikai vezetőkkel történt tanácskozása után Netanjáhu hivatalosan is bejelentette, hogy az izraeli kormány érvényteleníti az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával létrejött egyezményt. „Majd más megoldást találunk”, fűzte hozzá a hírhez Netanjáhu.

