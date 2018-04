Az amerikai sajtó - rendőrségi közlésekre hivatkozva - részleteket hozott nyilvánosságra szerdán a YouTube videómegosztó kaliforniai székházánál lövöldöző nőről, és azt is tudni vélte, hogy indítéka nem magánéleti volt, hanem a cégen akart bosszút állni.

A kaliforniai San Bruno rendőrfőnöke, Ed Barberini szerdán bejelentette, hogy azonosították a végül öngyilkosságot elkövető nőt: iráni azeri gyökerű, Nasim Najafi Aghdamnak hívják, 39 éves volt és San Diegóban élt.

A Google tulajdonában lévő YouTube székháza a San Franciscótól délre eső San Brunóban van. Aghdam kedden a déli órákban a székház kerti étkezdéjéhez ment, és egy pisztolyból találomra több lövést leadott az ott lévő emberekre. Három embert sebesített meg, egyikük állapota még szerdán este is válságos volt.

Barberini azt is elmondta, hogy tisztában voltak azzal, a nő neheztel a videómegosztóra, és meggyőződésük, hogy ez volt a tettének az indítéka.

Az NBC televízió oknyomozó riportja szerda este arról számolt be: Nasim Aghdam "sokat és rendszeresen volt jelen a YouTube portálján", ahol angol és farszi nyelven tett közzé saját készítésű videókat. Tettének oka - az NBC szerint - feltételezhetően az volt, hogy a YouTube korhatárhoz kötötte az általa készített egyik fitnessvideót, így nem részesülhetett a feltett filmért járó reklámbevételekből, s ezért akart "bosszút állni" a cégen. "Sok énekesnő, például Nicki Minaj, Miley Cyrus és mások is, olyan videókat tesznek közzé, amelyek egyáltalán nem gyerekeknek valók, és ezeket mégsem kötik korhatárhoz. Ezt a vegán aktivistákkal teszik, és mindazokkal, akik az egészséges, emberi és okos életmódot népszerűsítik" - idézte az NBC helyi adása a nő által közzétett egyik videót.

Ismail Aghdam, az elkövető San Diegóban élő apja a The San José Mercury News című lapnak megerősítette: lánya az "egészséges életmódot" hirdető aktivista volt, és nemrégiben arra panaszkodott, hogy a YouTube nem fizet többé neki a videóiért. A YouTube-on aktív szereplők ugyanis pénzt kaphatnak a közösségi fórumtól a videóikért járó reklámbevételekből, de a cégnek jogában áll megvonni a pénzt, ha úgy határoz, hogy az adott videóhoz történő hozzáférést valamiért korlátozza.

A rendőrök megállították a nőt, de tovább engedték

A rendőrök 11 órával a lövöldözés előtt 20 percen beszélgettek Aghdamma - írja a CNN . A nő kocsijában aludt, amikor rátaláltak, és a rendszám alapján kiderült, hogy San Diegóban eltűnt személyként jelentették be. Aghdam azonban együttműködő volt a rendőrökkel, és mivel a családját is értesítették telefonon, elengedték. A bátyja elmondása szerint aggódott, hogy békeszerető testvére ilyen messze az otthonától, ismerve a YouTube ellen érzett haragját, készülhet valamire, és később az apa vissza is hívta a rendőrséget, hogy felhívja figyelmüket lánya sértettségére. Azonban a hatóságok szerint nem említettek nekik semmit, ami alapján erőszakos cselekedetre készült volna a nő.