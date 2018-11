Külföld :: 2018. november 1. 18:20 ::

Zsidócsicska államelnök lesz Brazíliában is - a "Messiás" már le is tette az első hűségesküt

Néhány nappal ezelőtt Brazíliában az ottani zsidók többsége és a baloldaliak által szélsőjobboldalinak, sőt fasisztának tartott Jair Messias Bolsonaro egykori ejtőernyős katonatiszt nyerte meg az elnökválasztást. Izraelben örülnek Bolsonaro győzelmének, mert már a választási kampány idején, sőt még korábban is, többször elkötelezte magát Izrael mellett, illetve a palesztin állam megvalósítása ellen. A palesztin állam létesítésének gondolatáról cinikusan nyilatkozik, miközben a Jiszráél Há-Jom című izraeli lapnak nyilatkozva hűségesküt tesz: a zsidó állam az ENSZ-ben szinte minden Izraelt érintő szavazáskor számíthat Brazília támogatására.



Jair Messias Bolsonaro az izraeli parlamentben két évvel ezelőtt (fotó: BZ)

Jair Messias Bolsonaro, Dél- és Latin-Amerika legnagyobb területű és legnépesebb országa, Brazília nemrégiben megválasztott elnöke 2019. január 1-jén lép hivatalba. Az addig hazájában is csak kevesek által ismert, 63 éves katona-politikus a külföldi sajtóorgánumok közül az első interjút a Likud párt szócsövének is mondott Jiszráél Há-Jom (Izrael Ma) című izraeli lapnak adta. Bolsonaro a Bo’áz Biszmut izraeli újságíróval folytatott beszélgetés elején fontosnak tartotta hangsúlyozni: az Izrael iránti rokonszenve, s Jeruzsálem státuszával kapcsolatos ígérete nem csupán választási kampányfogás volt. (Magyarán, a zsidók most eljött messiása Donald Trumphoz hasonlóan el fogja ismerni a megszállt Kelet-Jeruzsálemet is magába foglaló Jeruzsálemet Izrael Állam fővárosának – H. J.)



Jair Messias Bolsonaro (középütt) a brazil-izraeli barátság jegyében tartott összejövetelen még az elnökválasztás előtt

Az interjú elején az izraeli újságíró névetimológiai magyarázattal kedveskedett a néhány nappal ezelőtt megválasztott brazil elnöknek. Az egyik keresztneve, a Jair, héberül azt jelenti, hogy megvilágosít, fényt ad, világít. (A másik, rendkívül szerény héber keresztnevéhez, a Messiáshoz nem kell különösebb magyarázat. Mi viszont az első keresztneve magyarázatához hozzátesszük azt, amit az izraeli újságíró nyilván nem tett: Szent Márk evangéliumában is olvasható a történet, amelynek egyik szereplője, a capernaumi zsinagóga elöljárója, egy Jáir-ből latinosított Jairus volt, akinek 12 éves, halott lányát Jézus a következő arameus szavakkal támasztotta föl: Tálitá, kumi! – Leányka, kelj föl! – טליתא, קומי).



Jair Messias Bolsonaro saját gépkarabélyos szobrocskáját emeli magasba (fotó: Reuters)

A hazájában erőszakos és sokszor trágár szavakat használó emberként ismert Jair Messias Bolsonaro ezután az izraeli lapnak eldicsekedett, hogy két esztendővel ezelőtt már járt Izraelben (ahol a Kneszetben, az izraeli parlamentben is fényképezkedett – H. J.), de szándékában áll visszatérni a Szentföldre. Elmondta, hogy megválasztása után, a héten Izrael brazíliai nagykövete kétszer is fölkereste, s ő pedig nagyon örül, hogy Izrael hivatalos képviselője ilyen szívélyesen viszonyul hozzá. „Szeretem Izrael népét és Izrael Államát, s ezért biztos lehet benne, hogy 2019-től kezdve elnökként a két ország közötti közeledést és az igen gyümölcsöző együttműködést fogom szorgalmazni”, jelentette ki a cionisták legújabb csicskája.



Jair Messias Bolsonaro választási győzelmét ünneplő zsidók Sao Paulóban – izraeli zászlóval és gépkarabély-makettel

Brazília izraeli, illetve Palesztina brazíliai nagykövetségének jövőjéről szólva Bolsonaro ezt mondta: „Izrael egy szuverén, független állam, s ezért ha önök Jeruzsálemet jelölik ki az ország fővárosának, akkor mi is ehhez tartjuk magunkat. A választási hadjárat során megkérdezték tőlem: akkor is így vélekedem-e majd, miután megválasztanak elnöknek? A válaszom az volt, hogy igen, mert csak Izrael, s nem mások dönthetnek az ország fővárosáról”, jelentette ki a megválasztott elnök, majd cinikus hangon áttért a palesztin nagykövetség kérdésére: „A palesztin nagykövetség épülete túlságosan közel van az elnöki palotához… Egyetlen nagykövetség sem lehet ilyen közel az elnöki palotához, s ezért szándékunkban áll elköltöztetni a jelenlegi helyéről. Másrészt pedig Palesztinának előbb el kell nyernie az állami függetlenségét ahhoz, hogy jogot formálhasson nagykövetség fenntartására”, jelentette ki Bolsonaro.



Jair Messias Bolsonaro – Brazília mostantól az ENSZ-ben is Izrael mellett szavaz

Bolsonaro nyilván tisztában van azzal, hogy Palesztina eddig miért nem nyerhette el a függetlenségét, s hogy ez a helyzet továbbra is így marad, az izraeli lapnak pedig kijelentette: „Biztos lehet abban, hogy az ENSZ-ben önök mellett szavazunk. Persze tudom, hogy legtöbb esetben a szavazásnak szinte csak jelképes jelentősége van. Biztosak lehetnek benne, hogy az ENSZ-ben számíthatnak a mi támogató szavazatunkra szinte minden Izrael Államot érintő témában”, ígérte meg az izraeli lapnak a zsidócsicska Jair Messias Bolsonaro, a most megválasztott brazil elnök.

Hering J. – Kuruc.info