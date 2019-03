Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2019. március 5. 20:25 ::

Trump több ezer vietnamit akar hazatoloncolni - de persze megint vannak, akik szerint a bűnözők "védelemre szorulnak"

Negyven évvel a vietnami háború után, az amerikai kormány vietnami "menekülteket" készül visszatoloncolni szülőhazájukba - hangzott el az amerikai közszolgálati rádió (NPR) egyik riportjában hétfőn.

Az NPR riportja arról számolt be, hogy Washington olyan vietnami "menekülteket" akar visszatoloncolni, akik összeütközésbe kerültek a törvényekkel az Egyesül Államokban. Kiutasításukat bírósági döntés nyomán rendelték el.

A rádió értesülései szerint több mint hétezer "menekültről" van szó. Az amerikai kormányzat a háttérben, a nyilvánosság kizárásával már egyeztet visszatérésükről Hanoival.

Az NPR megszólaltatott egy Vu álnéven bemutatott vietnami "menekültet", aki 1967-ben Saigonban született, és több mint két évtizede Bostonban él. A férfi arról beszélt, hogy "fél visszatérni szülőföldjére, mert nem érzi biztonságban magát". "Ott engem nem kedvelnek, mert amerikai ázsiai vagyok" – fogalmazott, bár nem tudott olyan esetről, hogy ez bármely vietnami születésű amerikaival megtörtént volna Vietnamban.

Vu azt hangsúlyozta, hogy Amerikában jól érzi magát, mindene megvan, és nyugalomban él. Erőszakos támadásért és lopásért ítélték el, még 2001-ben.

Vietnam azonban a Vuhoz hasonlókat valószínűleg nem fogadja be, mert – a közszolgálati rádió információi szerint – csak azok visszatérésébe egyezett bele, akik 1995 után érkeztek az Egyesült Államokba. Washington és Hanoi 1995-ben állította helyre a diplomáciai kapcsolatait, 2008-ban pedig megállapodást kötött vietnami állampolgárok visszafogadásáról. A Trump-kormányzat most azt szorgalmazza, hogy e megállapodást kiterjesszék az 1995 előtt az Egyesült Államokba érkezett migránsokra is.

A kormányzat erőfeszítéseit bírálók szerint néhány bevándorló nem erőszakos bűncselekményt követett el, néhányan pedig már évekkel ezelőtt letöltötték büntetésüket. A bírálatokat megfogalmazók azzal is érvelnek, hogy a "menekültek" éppen azért jöttek az Egyesült Államokba, hogy védelmet kapjanak.

Katie Walman, a belbiztonsági minisztérium szóvivője szerint ezeknek a vietnami embereknek a kitoloncolása elsődleges fontosságú az amerikai kormány számára. Valamennyien bűncselekményeket követtek el,a lopástól a kábítószer-kereskedelmen át az erőszakos bűncselekményekig – hangsúlyozta. A szóvivő nem kívánta kommentálni a Hanoival erről folyó tárgyalásokat. Vietnam washingtoni nagykövetsége szintén elzárkózott a kommentártól.

(MTI nyomán)