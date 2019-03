Külföld :: 2019. március 15. 06:47 ::

Lázadással vádolt katalán rendőrfőnök: készek lettünk volna letartóztani a barcelonai kormányt

A katalán rendőrség vezetői többször is előre figyelmeztették a függetlenségi autonóm kormányt az illegálisnak nyilvánított referendum megrendezésének veszélyeire - mondta Josep Lluís Trapero volt katalán rendőrfőnök csütörtökön Madridban a legfelsőbb bíróságon, ahol tanúként hallgatták meg a katalán függetlenségi vezetők elleni perben.

Az egykori rendőri vezető felidézte: három nappal a szavazás előtt Carles Puigdemont volt katalán elnök, Joaquim Forn volt belügyi tárcavezetővel tartottak megbeszélést, ahol felhívta a figyelmüket, hogy "súlyos konfliktushoz" vezethet, ha kétmillió szavazni akaró ember lesz az utcákon, és 15 ezer rendfenntartó, akiknek meg kell akadályozni a voksolást, mivel arról bíróság rendelkezett.

Mint mondta, ezen a találkozón tájékoztatta a katalán kormány képviselőit, hogy a katalán rendőri testület a törvények és alkotmány betartásának oldalán áll, ezért nem támogatja a függetlenségi folyamatot.

Hozzátette: nem kapott olyan utasítást, hogy a katalán rendőrség támogassa és segítse a népszavazás megtartását.

Josep Lluís Trapero hangsúlyozta: a katalán rendőrségnek nem állt szándékában a szavazás megkönnyítése, egyetlen célja azt volt, hogy eleget tegyen a bíróság döntésének, és megakadályozza a szavazást.

Felelőtlennek nevezte akkori felettesét, Joaquim Forn volt katalán belügyi tárcavezetőt, aki nyilatkozataiban ennek ellenkezőjét sugallta, ráadásul azt állította, hogy zavartalanul lehet majd szavazni a referendumon.

"Egy olyan képet mutatott, amely táplált valamit, amelyért azt hiszem, most fizetünk" - jegyezte meg.

Elismerte, hogy mindezek miatt kényelmetlenül érezte magát a kialakult helyzetben.

A volt katalán rendőrfőnök ismertetése szerint testületének intézkedési nyomán a szavazás napján 250 szavazóhelyiség ki sem nyitott, 134-et pedig bezártak.

Azt is mondta, hogy korábban mintegy 40 olyan helyszínt azonosítottak, ahol nem csupán békésen szavazni akaró személyek, csoportok felbukkanása volt várható.

Beszélt arról is, hogy 2017 október 27-én, a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása napján a katalán rendőrség készen állt Carles Puigdemont volt katalán elnök és kormánya tagjainak letartóztatására, ha arra utasítást kaptak volna.

Josep Lluís Trapero maga is vádlott a 2017. október 1-jén történt katalóniai események miatt. Egy másik, a központi büntetőbíróságon zajló perben őt is lázadás bűncselekményével vádolják, ahogy a legfelsőbb bíróság eljárásában több katalán politikust és civil szervezeti vezetőt is.

(MTI)