May: nem lehetséges a megállapodásos kilépés a jövő héten

Theresa May brit miniszterelnök szerint a londoni parlament két év alatt sem volt képes egyetértésre jutni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) módjáról, és ennek következményeként az Egyesült Királyság már nem tud időben, vagyis jövő pénteken elfogadott Brexit-megállapodással kilépni az Európai Unióból.

A konzervatív párti kormányfő szerdán hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a Brexit március 29-én lejáró határidejének június 30-ig terjedő halasztását.

Ennek előzményeként az alsóház kétszer is – először januárban, majd múlt kedden – nagy többséggel elutasította a Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-val tavaly novemberben elért 585 oldalas megállapodást.

May szerda este, Downing Street-i hivatalából közvetített – a brit parlamentet szokatlanul élesen bíráló – televíziós nyilatkozatában kijelentette: személyesen is nagyon sajnálja a Brexit késedelmét. Hozzátette: teljesen biztos abban, hogy a brit lakosságnak is „elege van már”, és belefáradt a belharcokba, a politikai játszmákba.

(MTI)