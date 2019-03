Európaiak is szerepelnek a statisztikában, de nem tudják eléggé felhúzni



Ahmed és Mohamed bőszen jelentkezik - képünk illusztráció, de sajnos nem áll elég messze a valóságtól...

A német sajtóban többször jelentek meg kritikák a tanfolyamok minőségével kapcsolatban, ami miatt a bevándorlási hivatal vizsgálatokat is indított, és kiderült, hogy a képzéseket szervező cégek több esetben lenyúlták az állami támogatást, de nem teljesítették a törvényi kötelezettségeiket. Volt olyan cég is, ahol pénzért engedték át a résztvevőket a vizsgán. A bevándorlási hivatal 19 tanfolyamot szervező céggel meg is szüntette az együttműködést.