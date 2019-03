Külföld :: 2019. március 28. 17:05 ::

Netanjáhu kilátásba helyezte a Gázai övezet elleni erélyes és átfogó hadművelet megindítását

Az izraeli hadsereg szárazföldi egységei támadásra készen fölsorakoztak a Gázai övezet határán, miközben az egyiptomi titkosszolgálat békéltető küldöttsége Tel-Aviv és Gázaváros között ingázva igyekszik az utolsó pillanatban jobb belátásra bírni a feleket. Izrael az újabb népirtás elhalasztásáért követeli a palesztinok szombatra tervezett tömegtüntetésének lefújását, s a tűzsárkány-eregetés abbahagyását. A zsidók cserébe nagylelkűen több élelmiszer-szállító teherautót engednének be a Gázai övezetbe, s a palesztin halászok is messzebbre eltávolodhatnának a Gázai övezet partjaitól… - írja a Má’áriv című lap.



Bevetésre fölsorakozott hadigépezet a Gázai övezet határán (fotók: az izraeli hadsereg szóvivősége)

Mint ismert, március 25-én egy kezdetleges, a Hamász által barkácsolt M-75-ös föld-föld rakéta landolt az izraeli Sáron vidék Mismeret nevű helységében, s a robbanás következtében öt-hat helybeli lakos könnyebben megsebesült. (Az MTI állításával ellentétben Mismeret nem „Tel-Aviv mellett”, hanem attól jóval északkeletre van. A két település között ugyanis még olyan nagyobb városok is vannak, mint például Rámát Há-Sáron, Herzlijjá vagy K’fár Szábá – H. J.) A rakétatámadás után néhány órával a Hamász közölte, hogy semmilyen rakétát nem indított a Gázai övezetből Izrael területére. Később más ellenállási szervezetek is tagadták az indítást. Mindenesetre az eltelt három nap folyamán az izraeli hadsereg komoly szárazföldi erőkkel fölsorakozott a Gázai övezet határán, amelyet bármelyik pillanatban átléphetnek.



A Sárkány egység katonái bevetésre várnak a határon

Izrael időközben több követelés teljesítéséhez is kötötte hadigépezete leállítását: a szárazföldi támadás lefújásáért cserébe elsősorban azt követeli, hogy a palesztinok most szombaton ne tartsák meg az úgynevezett „Nagy Visszatérési Menetelést” (arabul: Meszírát el-’Audát el-Kubrá - مسيرة العودة الكبرى) a Gázai övezet és Izrael határán. Az MTI és több más magyarországi hírközlő hazudozásaival ellentétben a Nagy Visszatérési Menetelés nem valami terrorista cselekmény a békeszerető Izrael ellen, hanem a világ közvéleményének emlékeztetése arra, hogy a mindössze 360 négyzetkilométer területű, infrastruktúra nélküli Gázai övezet 1 millió 800 ezer palesztin lakosának vagy az eleiknek, tekintélyes részét fegyveres zsidó terrorszervezetek (Écel, Hágáná, Pálmáh, Stern-csoport etc.), majd az államalakulást követően az izraeli hadsereg űzte el 1948-ban Jaffából, Ásdodból, Áskelonból, Beér-Sevá’ból és a Negev-sivatag palesztin falvaiból, illetve beduin településeiről.



Parancsra váró páncélosok a Gázai övezet határán

Az első visszatérési menetelésre 2018. március 30-án került sor, amely tömegtüntetésnek három célja volt, amiképpen az izraeliek által nemkívánatosnak tartott ideinek is:

Tiltakozás az ellen, hogy Donald Trump elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, s az amerikai nagykövetséget átköltöztette a megszállt Kelet-Jeruzsálemet is magában foglaló Jeruzsálembe.

Tiltakozás a Gázai övezet 2007 júniusa óta tartó tengeri, szárazföldi és légi blokádja ellen.

A Gázai övezetbe 1948-ban elűzött palesztinok eredeti otthonaikba történő visszatérési jogának követelése.

Az egyiptomi közvetítéssel zajló alkudozások jelenleg is folynak, s az Áhmád ’Ábd el-Hálek vezette békéltető küldöttség tegnaptól kezdve ingajáratban van Tel-Aviv és a Gázai övezet között. A palesztin tárgyalók élén Jáhjá Szinvár, a Hamász vezetője áll. Az egyiptomiak elsősorban azt szeretnék kideríteni, hogy az elmúlt két hét folyamán kiknek állhatott érdekében a föld-föld rakéták indítása Izrael területére. Izraeli forrás szerint az egyiptomiak nem fogadják el a Hamász állítását, miszerint a rakéták technikai hiba folytán landoltak izraeli területen.

Izrael tehát a katonai lerohanás lefújásáért követeli a szombati visszatérés menetelésről való lemondást, a határkerítés menti szokásos pénteki tüntetések és a tűzsárkányok izraeli területre történő eregetésének abbahagyását. Cserébe Izrael - a zsidó arcátlanságra jellemző módon - „hajlandó” több élelmiszer-szállító teherautót beengedni a világ legnagyobb, egyébként általa létrehozott gyűjtőtáborába, valamint a palesztin halászoknak megengedik, hogy a mostaninál jobban eltávolodjanak a Gázai övezet partjaitól…

Még valamit nem szabad figyelmen kívül hagyni: Izraelben április 9-én parlamenti választások lesznek, miközben a jelenlegi miniszterelnök, Binjámin Netanjáhu különféle korrupciós bűncselekmények elkövetése miatt már fél lábbal a börtönben van.



Binjámin Netanjáhu a támadásra kész páncélosoknál ma délelőtt (fotó: Kobi Gidon)

Netanjáhu néhány órával ezelőtt ellátogatott a Gázai övezet határán fölsorakozott katonai egységekhez, majd attól kicsit távolabb kijelentette: „Izrael minden polgára tudja meg, hogy ha átfogó hadműveletre kényszerülünk, erősen és biztos érzéssel megindítjuk azt, de csak miután minden más lehetőséget kipróbáltunk.”

