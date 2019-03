Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2019. március 31. 20:21 ::

A "multikulti kései" - és az Index színvaksága

Szombat éjjeltől vasárnap délig egészen megdöbbentő események zajlottak le Londonban. Ezen időszak alatt négy embert késeltek meg, közülük ketten válságos állapotban vannak e pillanatban is. A támadás mind a négy esetben ugyanúgy zajlott le: az áldozatok egyedül sétáltak, a támadó hátulról közelítette meg, majd szúrta hátba őket.



Londoni gyűjtemény; tegyük hozzá, például Chicagoban a pisztoly ilyen szimbolikus tárgy, Londonban a fegyverviselési törvény más, de hát valamivel ölni kell…

A hír olvasható volt az Indexen is, aligha meglepő, számukra a bűnelkövetésnek csak akkor van etnikai háttere, ha az elkövető fehér, a sértett pedig nem. Ellenkező esetben, ahogy már megszokhattuk, rögvest „fiatallá vagy suhanccá”, esetleg „férfivé vagy elkövetővé” avanzsálnak a bűnözők.

Most nyilván nehezebb helyzetben vannak, ahogy a legtöbb esetben, mert az elkövető bőrének színe történetesen nem fehér, hanem fekete. Ezt még az egyébként szintén roppant gyakran valóságtorzító BBC is közreadta. Megfogalmazásukban a rendőrség egy „nyurga, fekete férfit” keresett, akit azóta már el is kaptak.

Tehát ez a „nyurga fekete férfi” előbb egy 45 éves nőt késelt meg szombat este hét körül, az ő állapota kritikus, majd négy órával később nem egészen egy kilométerrel arrébb egy férfit támadott meg, akinek sérülései szerencsére nem életveszélyesek. Alig másfél kilométerrel arrébb, vasárnap hajnali négykor egy 23 éves fiút szúrt le az egyik metróállomás lejáratánál, őt is életveszélyes sérüléssel szállították kórházba. Az utolsó támadás vasárnap reggel háromnegyed tíz körül történt.



Sadiq Khan, London muszlim polgármestere. És beszédes az a tény is, hogy 2010, azaz a tory kormányzás kezdete óta mintegy 20 ezerrel csökkent az Angliában és Walesben szolgálatot teljesítő rendőrök száma

Londonban 2018-ban 135 halálos késelés történt, csak idén március 28-ig 24. Az elmúlt években több mint 400 embert késeltek meg a 2016 óta muszlim jöttment irányítása alatt lévő "brit" fővárosban, többnyire mindenféle előzmény nélkül.

Aki azt gondolná, a „nyurga fekete” férfi társaihoz csak elvétve köthető ilyesmi, az nagyon téved. Az afrikai származásúak által elkövetett késes (és itt hangsúly van a késen!) támadások mára már fogalommá váltak Londonban, de egyéb angol városokban is.

Próbáljuk csak meg beírni a Google-ba, hogy „kinfe crime” (tehát a kés és bűncselekmény szókapcsolatot), le sem kell ütnünk az utolsó karaktert, már ez a kép fogad minket:

Fogalmazhatunk úgy is, ezek a villanó pengék a multikulturális modell csődjét szimbolizálják és jelentik Angliában. Ahogy persze szerte Európában is.

Ez a valóság.

Ami nyilván nem igen tetszik - példának okáért - az Indexnek, mert jobb szeretik azt saját utópisztikus ideológiájuk mentén megerőszakolni, amikor nagyjából olyan komolyan vehető „tények” mentén hoznak hírbe embereket és csoportokat az új-zélandi terroristával, minthogy, teszem azt, gyermekkorában ő is kétfülű bögréből itta a kakaót. Ahogy sokan mások. Ekképpen hozták összefüggésbe Martin Sellner után már az Identitás Generáció magyarországi ágával is Branton Tarrantot.

Amennyi energiát belefektetnek az ilyen izzadtságszagú erőlködésekbe, egyszer legalább kipróbálhatnák, milyen igazat írni.

Például ezt:

A multikulturális modell csődöt mondott, nem működik, hogy különböző kultúrából érkezőket összeeresztünk, majd várjuk, kitörjön a világbéke, s mindenki a lótuszfa alatt elmélkedjen a toleranciáról.

Akkor meg pláne nem, ha a valóságot letagadjuk, kozmetikázzuk. Tulajdonképpen azt kell mondani, a legnagyobb bűnösök pont azok a valóságot elhazudó liberális médiumok, melyek ezzel nem elsimítják, de növelik a lappangó feszültséget.

Hazánkban ilyen az Index is, ahogy sok másik társa.

Lantos János – Kuruc.info