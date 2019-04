Külföld :: 2019. április 4. 11:47 ::

Teherán: az európaiak nem tudtak kiállni magukért az Egyesült Államokkal szemben

Az európaiak először nagy eredménynek tekintették az iráni nukleáris program korlátozására létrejött megállapodást, de nem tudtak kiállni magukért az Egyesült Államokkal szemben – jelentette ki Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter egy szerdai interjújában.

Az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Európai Unió, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország 2015-ben megállapodást kötött Iránnal arról, hogy korlátozza nukleáris programját az ellene érvényben tartott nemzetközi büntetőintézkedések feloldásáért cserébe. Az Egyesült Államok azonban tavaly kilépett a megállapodásból, mert szerinte az nem gátolja meg egyszer és mindenkorra, hogy Irán atomfegyvert állítson elő, és nem vet gátat Teherán regionális hatalmi törekvéseinek.

Washington ismét büntetőintézkedéseket vezetett be Irán ellen, amelyeket a részes európai hatalmaknak is be kell tartaniuk szankciók terhe mellett.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Irán betartja a megállapodást, és ezen az állásponton voltak egy darabig az európaiak is. A brit, a francia és a német ENSZ-nagykövet viszont kedden már harmadszor jelezte a világszervezet főtitkárának – először novemberben –, hogy "aggasztónak tartják" Irán nukleáris tevékenységét. Eközben azonban ezek az országok is – Kínával és Oroszországgal együtt – ragaszkodnak a megállapodás fennmaradásához.

"Az európaiak először nagy eredménynek tekintették a megállapodást, de nem tudtak kiállni magukért az Egyesült Államokkal szemben, talán nem voltak felkészülve erre. Mi azonban továbbra is nyomást gyakorlunk rájuk, hogy tegyenek eleget szerződéses kötelezettségeiknek. Tudniuk kell, hogy nem menekülhetnek el a felelősségük elől néhány nyilatkozat kiadásával és néhány félbehagyott tervvel" – jelentette ki Zaríf a legfőbb iráni vezető, Ali Hamenei ajatolláh hivatalos honlapjának nyilatkozva.

A külügyminiszter – aki hazája főtárgyalója volt a nagyhatalmakkal folytatott tárgyalásokon – az európai hatalmakra utalva hozzátette: "soha nem tápláltunk reményt irántuk". Ezért aztán Irán a nyugati hatalmak helyett olyan hagyományos partnerei felé fordult, mint Oroszország és Kína, "külpolitikánk jövője arrafelé van" – szögezte le.

(MTI nyomán)