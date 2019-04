Húszezer fős migránskaraván közeledik Mexikóban az amerikai határhoz - közölte szerdai Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, és újabb katonák határhoz küldését helyezte kilátásba.

„Egy nagyon nagy karaván, több mint húszezer ember indult el Mexikón keresztül. Mexikóban ugyan csökkent a létszámuk, de továbbra is menetelnek. Mexikónak fel kell tartóztatnia őket, vagy kénytelenek leszünk lezárni azt a határszakaszt és bevetni a katonaságot” – fogalmazott a mikroblog-bejegyzésben az amerikai elnök.

Később egy újabb bejegyzésben azt állította, hogy a mexikói hadsereg segíti az emberkereskedőket, ezért mindenképpen újabb amerikai katonákat küld a határhoz.

„Mexikói katonák a közelmúltban fegyvert fogtak Nemzeti Gárdánk tagjaira, valószínűleg megtévesztő taktikából, a határnál lévő kábítószer-kereskedők érdekében. De jobb, ha ez nem történik meg ismét. Most azonnal felfegyverzett katonákat küldünk a határhoz. Mexikó alig tesz valamit a féken tartásuk és a visszaküldésük érdekében” – írta Trump, aki üzenetében a "felfegyverzett katonákat" szavakat nagybetűkkel nyomatékosította.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!