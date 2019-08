Külföld :: 2019. augusztus 3. 15:41 ::

Netanjáhu Putyinnal és Leningrád-emlékműavatással próbál "orosz" szavazatokra vadászni

Binjámin Netanjáhu a megismételt izraeli parlamenti választások előtt Vlagyimir Putyin orosz elnököt is szeretné vendégül látni Jeruzsálemben. Az izraeli Miniszterelnöki Hivatal élénken udvarol a Kreml urának, hogy szíveskedjen ellátogatni Izrael „örök fővárosába”, de lehetőleg még a közelgő választások előtt. Netanjáhu már a februári moszkvai látogatásakor elhúzta a mézesmadzagot Putyin orra alatt: vegyen részt a Leningrád ostroma áldozatainak Jeruzsálemben állítandó emlékmű avatásán. A Likud tel-avivi főhadiszállására már napok óta Putyin-Bibi és Trump-Bibi, két emelet magasságú óriáskép van kifüggesztve – írja a Má’áriv, a mako.co.il és a Jediot Áháronot című újság, illetve hírportál.



Netanjáhu és Putyin az idén februárban a Kremlben (fotó: Reuters)

Izraelben jó másfél hónap múlva megismételt parlamenti választásokra kerül sor, miután legutóbb döntetlennel végződött a Binjámin Netanjáhu vezette Likud és a nála nem kevésbé nacionalista Binjámin (Beni) Ganz irányította Kék-fehér Párt összecsapása. Netanjáhu már a két vezető jobboldali párt közti korábbi megmérettetés előtti kampány során is igyekezett a világ minél több, jelentősnek nevezett vezető politikusával találkozni Izraelben, illetve külföldön. Kampánystábja akkor elérte azt, amit addig egyetlen izraeli kormánynak sem sikerült: Netanjáhu elutazott Mászkátba, az Ománi Szultánság fővárosába, ahol a szultáni palotában fogadta őt és a kedves nejét, Szárát az ománi uralkodó. De járt Izraelben, 2017 nyarán Nerandra Modi indiai miniszterelnök is, akivel Bibi a Givá’t Olga nevű településen lábat is áztatott a Földközi-tenger vízében. Rá egy évre az izraeli kormányfő utazott Indiába, ahol Modival komoly fegyverszállítási egyezmény aláírására is sor került.



Nerandra Modi indiai miniszterelnök és Binjámin Netanjáhu a Földközi-tengerben áztatja a lábát (fotó: Kobi Gidon)

Vlagyimir Vlagyimirovics egyelőre azonban kéreti magát, mint az a bizonyos szűzlány, s eddig még a Kremlben nem mondtak igent a jeruzsálemi látogatásra. Pedig a Jeruzsálemi Városháza illetékes bizottsága hétfőn sürgősségi eljárással jóváhagyta a Leningrád második világháborús német ostroma idején elhunyt, elesett szovjet katonák és polgári személyek emlékét megörökítő emlékmű fölállítását a nyugat-jeruzsálemi Sacher parkban, közel a Kneszethez és az államelnöki rezidenciához. Mint ismert, Leningrád végül is sikertelen német ostromára a második világháborúban 1941 januárja és 1944 szeptembere között került sor. Az emlékműállítás első kiötlője a kazanyi születésű Leon Litineckij, korábbi izraeli parlamenti képviselő volt, s így aztán Bibi csak átvette ezt az ötletet, s amikor az idén februárban Putyinnál vendégeskedett Moszkvában (persze ezúttal is az ő kezdeményezésére, meghívás nélkül tolakodott be a Kremlbe – H. J.) meghívta az orosz elnököt a Jeruzsálemben fölállítandó emlékmű avatására.



Egyik oldalon Bibi-Trump, a másikon Bibi-Putyin a tel-avivi Likud-főhadiszálláson

Nos, ha Putyin végül mégis beadja a derekát, s még az izraeli választások előtt elutazik Jeruzsálembe, az Eurázsiai Zsidó Kongresszus által finanszírozott, mintegy 1,2 millió sékelt kóstáló Leningrád-emlékművet rohammunkában kell fölállítani a marokkói zsidók központi Mimúna-ünnepségének is évente helyet adó Sacher parkban. Az emlékmű újabb példája annak, hogy a második világháború egyes eseményeiről zsidók és oroszok még mindig képesek újabb és újabb bőrt lehúzni. A 8,5 méter magas, sztélé alakú, négyzetes acéloszlop oldalain Leningrád város jelképei és „az orosz-zsidó közös sorsot” jelképező, szögesdrótos körbe foglalt Dávid-csillag és annak közepén a hétkarú menóra van megjelenítve. Az acéloszlop fenn bronzból készült csavart lángalakban végződik, s rajta különféle testhelyzetekben ábrázolt emberalakok láthatók.



A jeruzsálemi Leningrád-emlékmű látványterve (fotó: EAJC)



A Leningrád-emlékmű látványtervének egyik oldala (fotó: EAJC)

Bibi azonban semmit nem bíz a véletlenre. Elmegy vagy nem Putyin a jeruzsálemi emlékműavatásra a választások előtt, a Likud párt Zeév-erődnek vagy Zsabotyinszkij-háznak nevezett (Zeév Zsabotyinszkijről, a revizionista cionizmus atyjáról elnevezve – H. J.) országos főhadiszállásának külső falaira néhány nappal ezelőtt már kifeszítettek két, egyenként hat emelet magasságú képet, amelyeken Putyin és Bibi, illetve Trump és Bibi kézfogása látható. Bibi azért szeretné Putyint vendégül látni Jeruzsálemben, mert a találkozótól az egykori Szovjetunióból Izraelbe vándorolt állampolgárok szavazatait kívánja elnyerni. A közelgő választások előtti kampányban a Likud és annak vezére, Netanjáhu ellen több jobboldali pártcsoportosulás is összefogott, s nagyon úgy néz ki, hogy ezúttal Bibi tényleg alulmarad, majd az eddig bíróságra nem került bűncselekményei miatt bevonulhat a Rámlá és Lod városok között levő Má’ászijáhu nevű börtönbe.

