Az izraeli hadseregben is egyre több a transznemű deviáns - külön munkacsoport tevékenykedik a beillesztésük érdekében

Az izraeli hadseregben fölmérték, hogy a világ legerkölcsösebbjének soraiban lassan, de biztosan egyre növekszik azoknak száma, akik a nemüket még a bevonulás előtt, vagy a szolgálat idő során megváltoztatták; vannak köztük tisztek, tiszthelyettesek és harcosok. Nagyon jó képességekkel rendelkeznek, s többen a hadsereg biztonsági szolgálataiban teljesítenek szolgálatot. A néhány évvel ezelőtti állapottal ellentétben manapság már nem csak egyes esetekkel van dolgunk, hanem a hadseregben egyre inkább nő a transzneműek száma, s ezért folyamatban van a jelenség megfelelő kezelésére irányuló politika kidolgozása – nyilatkozta a Jediot Áháronotnak egy nevét elhallgató tisztnő és Ávi Motolá ezredes, egy alapkiképző-bázis most távozó parancsnoka.



Tisztek és harcosok között egyre több a deviáns (illusztráció)

A héber napilap beszámolójában már elöljáróban szép sikertörténetről olvashatunk: Ávi Motolá ezredes, a Beér-Sevá’ városától délre, a Negev-sivatag homokján kiépült, s a háborús bűnös Áriél Sáron nevét viselő (itt az idő, hogy róla is elnevezzenek közterületet Budapesten! – H. J.) katonai alapkiképző-bázis parancsnoka büszkeséggel és elérzékenyülten szól egy Leon Bór (vagy Búr, mert a magánhangzóka meg nem jelenítő szövegből ez nem derül ki – H. J.) nevű, nemrégiben leszerelt, a parancsnoksága alatt szolgált, s kiváló teljesítményt nyújtó transznemű katonáról. De nyilatkozott az újságnak a nemrég leszerelt, s az említett kiképzőbázison parancsnokként szolgált katona is: „A parancsnokaim mindig megértéssel viselkedtek velem, még azt is megkérdezték, hogy átestem-e a nemi szerv megváltoztatására irányuló műtéten. Mert ha igen, akkor szívesen elrendezik számomra a megfelelő körletet. Sőt, még a borotválkozást előíró parancs alól is fölmentést kaptam, hogy a szakállviseletemmel is minél jobban kidomboríthassam a férfiasságomat”, mondta Leon Bór.



Leon Bór - a bevonulás előtt operáltatta le a melleit (fotó: Ámit Gérsom)

„Még a seregbe történt bevonulásom előtt leoperáltattam a melleimet, s így már egyenesen a fiúkkal együtt eshettem át az újonckiképzésen”, monda a transznemű Leon, majd így folytatta: „Az én ezredemnél minden a legnagyobb rendben volt, de hallottam, hogy vannak olyan ezredek is, ahol férfiakká lett transzneműek egy sátorban alszanak katonalányokkal.” (Magyarán: egészséges lányokkal, ami viszont - ha „férfiről” van szó - a katonai szabályzat szerint megengedhetetlen – H. J.)



Ávi Motolá ezredes - a transzneműek megértő istápolója (fotó: porisrael.org)

Az összesen nyolc fegyvernem újoncait kiképző Áriél Sáron-bázis egyébként éppen ma, szerdán leköszönő ezredes parancsnoka, Ávi Motola még azzal is elbüszkélkedett, hogy nemrégiben a parancsnoksága alatti bázisra meghívott szakemberek részvételével szemináriumot tartottak vezető beosztású parancsnokoknak az „LGBT közösséghez” tartozó katonákkal való bánásmódról, az irántuk megkövetelt toleranciáról.



Jeruzsálemi "kólaparádé" (fotó: Háárec)

„Az egyik leginkább sértő jelenség az, amikor a transzneműeket a korábbi nevükön szólítjuk. Igyekszünk elkerülni az ilyen jelenségeket, s ezért is hívtuk egybe a parancsnokokat erre a szemináriumra. Ezért arra kérjük a biztonsági szolgálat soraiban katonáskodni szándékozó transzneműeket vizsgáló orvosokat, hogy ne alázzák meg őket, legyenek tudatában a dolognak, s adják meg nekik a kellő tiszteletet”, mondja egy önmagát megnevezni nem kívánó tisztnő.



Fotó: Gali Tibbon/AFP/Getty

„A bevonulás előtti szakasz nagyon fontos a transzneműeknek az izraeli hadseregbe történő sikeres beilleszkedésében, hiszen ez az az időszak, amikor dönthetünk arról, hogy melyik fegyvernemben kezdik el a katonai szolgálatot. Mert előfordulhat az is, hogy amikor a biztonsági szolgálatra kijelölik, még olyan férfi, aki már elhatározta, hogy majd nővé válik – s ebben az esetben a szükséges besorolási folyamatokat meg változtatni, az új helyzethez alakítani”, nyilatkozta nevének elhallgatásával a tisztnő. A bevonulás napján a parancsnok magánbeszélgetés során megkérdezi a magát korábban transzneműnek megnevező katonát, hogy a női vagy a férfi tusolót és körletet kívánja-e használni. „Ha nővé vált férfiről van szó, s a lányok körletében kíván aludni, külön szobát adunk neki, nehogy sérelem érje a nemi hovatartozása miatt”, fűzte hozzá a tisztnő.



Fotó: Baz Ratner/Reuters

Sok transznemű katona szolgál meghatározó beosztásban az izraeli hadsereg hírszerző osztályán, de harcosok is vannak köztük. Egy részük már egészen fiatal korban megkezdi a nemének megváltoztatására irányuló folyamatot, amely úgy 17 éves korukra már be is fejeződik, de ez semmit nem változtat az alkalmasságukon.



Gyerekeket is nevelhetnek az izraeli hadsereg ferde hajlamú egyenruhásai - a képen Etaj Pinkasz és Joáv Arad-Pinkasz őrnagyok és az ő három kislányuk... (fotó: tcjewfolk.com)

A nép hadserege vagyunk, ezért mindenkit bevonultatunk, s azt akarjuk, hogy teljes értékű katonai szolgálatot teljesítsenek. „A transzneműek közössége jó mutatókkal rendelkezik, ezért igenis azt akarjuk, hogy emberi méltóságuk megőrzésével szolgáljanak az izraeli hadseregben”, nyilatkozatra név nélkül a transznemű katonák beillesztésével megbízott vezető beosztású katonatisztnő.

