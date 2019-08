Külföld :: 2019. augusztus 17. 21:20 ::

Újra kiürítik a korábban megfékezett lángok által veszélyeztetett környéket Gran Canarián

Ismét elrendelték szombaton a helyi hatóságok a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek Gran Canaria nevű szigetén a Cruz de Tejeda nevű környék és egy közeli luxusszálloda kiürítését a szigeten tomboló tűz miatt alig néhány nappal az után, hogy ugyanitt sikerült megfékezni a lángokat.

A hatóságok arról nem számoltak be, hogy a kiürítés hány embert érint a sziget középső részén fekvő, hegyvidékes területen, amely természeti látványosságai miatt népszerű a turisták körében. Azt is bejelentették, hogy a tűzvész környékén az utakat is lezárják. „Hagyják el az övezetet!” – írta a Twitteren a helyi tanács.

A tűzoltóknak mindössze öt nappal ezelőtt sikerült megfékezniük a lángokat ugyanitt, de a mentőegységek már akkor figyelmeztettek, hogy hőhullám és erős szél várható, és emiatt újra felcsaphatnak a lángok.

Az újabb tűz miatt helikoptereket is a helyszínre vezényeltek, de tűzoltó repülőgépeket egyelőre nem tudnak bevetni, mert azok visszatértek a mintegy 1000 kilométerre lévő spanyolországi bázisukra.

(MTI)