El-Ászád katonái bevonultak a stratégiailag fontos Hán Sejhún városba

Bassár el-Ászád elnök Szíriai Arab Hadserege bevonult az Idlib kormányzóság déli részén levő, stratégiailag igen fontos Hán Sejhún városba, miután súlyos harcok után a település északi feléből kivonultak az iszlamista terroristák. A kormánycsapatok most átvizsgálják a város szinte teljesen üres lakóházait, s még álló középületeit, a terroristák által hátrahagyott időzített bombák után kutatva - jelentette gyorshírben az almasdarnews.com hírportál. Tegnap reggel még a török hadsereg a határt átlépve páncélozott konvojjal igyekezett lőszert és fegyvert bejuttatni a Hán Sejhúnban ostromlott dzsihadista terroristáknak, miközben két orosz Szu-35-ös török F-16-osokat tessékelt ki Szíria légteréből – írja az almasdarnews.com, az avia.pro/news és a debka.co.il hírportál.



A szíriai kormánycsapatok egyik tankja begördül a romokban heverő Hán Sejhúnba (fotó: El-Árábijjá)

Tegnap reggel két páncélos járművekből álló török katonai menetoszlop átlépte a szíriai-török határt, majd egy ideig haladt előre az északnyugat-szíriai Idlib szíriai kormányzóság déli részén levő Hán Sejhún város irányába. A törökök lőszerutánpótlást vittek a Bassár el-Ászád elnök kormányzati csapatai által Hán Sejhún városban ostromgyűrűbe zárt, s a törökök támogatását élvező Levante Fölszabadításának Szervezete (هيئة تحرير الشام), nevű terrorszervezet megsegítésére. Miután a törökök átlépték a nemzetközi határt, a szíriai és az orosz légierő gépei elkezdték bombázni menetoszlopot, hogy megállítsák a behatolók déli irányú haladását. A szíriai és orosz légitámadásnak a törökök soraiban nem, de a menetoszlopot biztosító dzsihadisták és a polgári lakosság körében több halálos áldozata is van. Mindenesetre a légicsapás következtében a török fegyverutánpótlást szállító karaván legalábbis egy ideig kénytelen volt megállni.

Bassár el-Ászád elnök katonái az elmúlt éjszaka keletről és nyugatról behatoltak, és ellenőrzésük alá vonták a terroristák utolsó dél-idlibi mentsvárának számító Hán Sejhún város külső kerületeit. A kormányzati Szíriai Arab Hadsereg most a török határra vezető országút birtoklásáért vív csatát (hogy meggátolja a török utánpótlás szárazföldi eljuttatását a terroristáknak – H. J.). Miután a szíriai kormánycsapatok teljesen bevették a 2011 óta több iszlamista terrorszervezet által is ellenőrzött Hán Sejhún várost, annak az is lett a következménye, hogy bekerítették az Idlib kormányzóság déli, illetve a szomszédos Hamát kormányzóság északi részén levő utolsó beékelt területüket.



A török katonai konvoj Hán Sejhún felé még tegnap

A harci helyzet jelenlegi állása szerint a szíriai Idlib kormányzóság déli részén levő Hán Sejhún város lesz a 2011-ben a világ szinte minden részéből Szíriába sereglett iszlamista terroristák utolsó jelentősebb hadállása volt az arab ország Idlib kormányzóságának déli részében. Hán Sejhún város a Szíria ellen 2011-ben megindított nemzetközi terrorháború első időszakában a Szíriai Nemzeti Koalíció ellenőrzése alá került. Később, 2014-ben a Nuszrá Front, majd annak utódja, a Levante Fölszabadításának Szervezete és más dzsihadista terrorszervezetek gyakoroltak rémuralmat a város fölött. Az orosz és a szíriai légierő 2017 nyarától hónapokon keresztül heves légitámadásokat intézett a terroristák ottani állásai ellen, mire a Levante Fölszabadításának Szervezete 2018 februárjában kivonult a városból, ám két hónap múlva visszatért.



Néhány nappal ezelőtt még szelfiztek a dzsihadisták Hán Sejhúnban egy szíriai repülő lelövése után (fotó: AFP)

A hadállásaikat Hamát és Idlib kormányzóságban az elmúlt 24 óra folyamán fölhagyni kényszerült terroristák néhány órával ezelőtt dühükben rakéta-sorozatvetővel több támadást indítottak az El-Ládzikijjá (Latakia) város közelében levő Hmejmim orosz katonai repülőtér ellen. A Szíriából érkező kormányzati katonai beszámolók szerint az orosz légvédelmi alakulat elhárította a rakétatámadásokat, egyetlen rakéta sem csapódott be a repülőtérre vagy annak közelében. A Földközi-tengerparti Dzsáblá város közelében levő Hmejmim légitámaszpont az utóbbi tíz nap folyamán ezúttal negyedszer vették (volna) tűz alá. Szíriai katonai hírmagyarázók szerint a terroristák az elmúlt napokban azért provokálták az oroszokat a Hmejmim repülőtér elleni gyakori rakétázással, mert azok légicsapásokat mérnek a Latakia–Idlib tengelyen kialakított terrorista hadállásokra. Jó példa erre a török-szíriai a terroristák kezén levő határon levő, Idlib kormányzóságbeli Dzsiszr es-Sugúr városban ma reggel, több hullámban végrehajtott orosz légitámadás.



Életkép a hmejmimi orosz katonai repülőtérről

A török légierő tegnap harci repülőket vezényelt a szíriai Idlib kormányzóság fölé, amikor a Szíriai Arab Hadsereg Hán Sejhún városa körül már több helyen is megfutamította az Ankara támogatta Levante Fölszabadításának Szervezete nevű, az El-Ká’idá fiókszervezetének számító terroristákat. Amikor a török gépek megjelentek a szíriai kormányzóság légterében, a hmejmimi orosz légi bázisról fölszállva megjelent két Szu-35-ös orosz harci repülő, amelyek a szíriai légtér elhagyására kényszerítették a török F-16-os gépeket.

A Tik-Debká izraeli katonapolitikai hírportál úgy tudja, hogy az Idlib kormányzóság légterében kialakult orosz-török incidens folyamán a két Szu-35-ös pilótái rádión fölszólították az F-16-os török pilótáit: azonnal távozzanak a térségből, mert ha nem ezt teszik, le lesznek lőve… Amikor a két orosz gép a török repülők mellé repült, a török pilóták rögtön megváltoztatták a repülés irányát, és sietve elhagyták Szíria légterét. A majdnem török-orosz légi háborúvá vált incidens idején a fentebb már említett hmejmimi orosz katonai repülőtér környékén telepített S-300-as és S-400-as légvédelmi rakétaütegeket az oroszok teljes készültségbe helyezték. Orosz-török légi összecsapásra legutóbb szintén Szíria légterében került sor 2015 novemberében, amikor egy F-16-os török harci gép lelőtt egy Szu-24-es orosz repülőt Észak-Szíria légterében.



Orosz Szu 35-ösök és török F-16-osok „találkozása” Hán Sejhún légterében (a Debka illusztrációs térképe)

A török harci gépek elűzése ellenére Ankarának az éjszaka folyamán állítólag sikerült nagyobb mennyiségi lőszert és fegyvert eljuttatni a Hán Sejhúnban ostromlott iszlamista terroristáknak. Törökország ezen kívül a török katonai parancsnokok által kiképzett, Szíriában és Törökországban élő türkmén kisebbség tagjaiból fölállított milíciák harcosait is bejuttatta Idlib kormányzóság területére, írja Tik-Debká hírportál.

