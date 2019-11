Külföld :: 2019. november 6. 11:22 ::

Megkéseltek egy Peking-barát hongkongi képviselőt

Megkéseltek választási kampánykörútján szerdán Hongkongban egy Peking-barát képviselőt, a politikus könnyebben megsebesült, a támadót őrizetbe vették - közölte a rendőrség.

A képviselő, Junius Ho elleni támadásról több felvétel jelent meg a közösségi médiában. Látszik rajtuk, amint egy férfi odamegy a képviselőhöz, kezet ráz vele, átad neki egy virágcsokrot, és arra kéri, hogy készíthessen vele fényképet, majd hirtelen előránt válltáskájából egy kést, és mellkason szúrja. A körülötte állók azonnal földre teperték a támadót, aki eközben is becsmérlő megjegyzéseket tett a képviselőre.

Hót, az asszisztensét és a támadót is kórházba szállították. A képviselő az orvosi ellátás után azt mondta újságíróknak, hogy mellkasi csontjai felfogták a szúrást, ezért csak kisebb, két centiméter mély sebet ejtett rajta a támadó.

Az AP hírügynökség jelentésében kormányellenesnek nevezi a támadót.

Junius Ho gyűlölt politikussá vált a kormányellenes tüntetők szemében a július 21-i incidens után, amikor is mintegy száz fehér pólós felfegyverzett álarcos férfi tüntetőkre és utasokra támadt Hongkong Yuen Long nevű kerületének föld alatti vasútállomásán. A támadásban 45 ember megsebesült. A rendőrség később közölte, hogy bűnszervezetek tagjai keveredtek a támadók közé. A Yuen Long-i támadás a hongkongi válságot súlyosbító fordulópont volt az egy hónappal korábban kezdődött és azóta is tartó tüntetéssorozatban. A demonstrálók azzal vádoltak a rendőrséget, hogy túl lassan reagált a történtekre, mi több, össze is játszott a támadókkal. A szóban forgó kerület a megkéselt képviselő választási körzetébe tartozik, és az incidens éjszakáján látták Hót, amint kezet ráz néhány támadóval. A képviselő tagadta, hogy összejátszott a támadásban részt vevő bűnözőkkel. Azt állította, hogy vacsora után botlott bele azokba a férfiakba, akikkel kezet rázott, megköszönte nekik, hogy „oltalmazzák saját otthonaikat”, és csak ezután szerzett tudomást a vasútállomáson történt incidensről.

