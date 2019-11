Külföld, Gazdaság :: 2019. november 14. 09:24 ::

Csapás lehet a német autóiparra a berlini Tesla-gyár - a magyarországi összeszerelő üzem is meg fogja érezni

Reklám





Sanghaj után Berlin mellett építi fel második külföldi autógyárat a Tesla – jelentette be Elon Musk Németországban, ahol ezzel bombát robbantott a piaci versenyben: még soha nem fordult elő, hogy egy külföldi autógyár a maga modern technológiájával a konkurencia fellegvárában próbált volna előrenyomulni – hívta fel a figyelmet a Business Insiderben az egyik legjobb autószakértő. Jürgen Pieper szerint a németeknek van okuk az aggodalomra, mert Elon Musk pontosan tudja, a legtöbben jövőre akarnak kijönni elektromos kínálatukkal a hazai piacon, melyet eddig teljesen védettnek tekintettek.



Fotó: Jason Reed/Reuters

A Der Spiegel nemrég nagy összeállításban hívta fel a németek figyelmét arra, hogy a Tesla és a Google lenyomhatja a méltán világhírű német autógyárakat a globális piacon. A Der Spiegel tudósítója Kaliforniában a helyszínen győződött meg arról, hogy működik a Tesla. Megjegyezte: a Volkswagen, a Mercedes és a BMW főnökei csak mosolyogtak, amikor Elon Musk megvette a Toyota óriási gyártelepét a Szilícium-völgyben, de aztán lefagyott az arcukról a mosoly. Pedig akkor még nem gondoltak arra, hogy a veszélyes ellenfél Németországba készül.

A Deutsche Welle már hónapokkal ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy Németország keleti tartományaiban nagyon is szeretnék, ha a Tesla náluk építene gyárat. Most Brandenburg miniszterelnöke nyíltan örvendezett azon, hogy a Tesla legkevesebb 10 ezer munkahelyet hoz a tartományba, melynek életszínvonala elmarad Bajorországtól, ahol a BMW működik, vagy Baden-Württemberg tartománytól, ahol a Mercedes. Az IG Metall szakszervezet is üdvözölte a döntést.

Németország gazdasági minisztere sokkal visszafogottabban nyilatkozott a Tesla terveiről. Peter Altmaier közölte, hogy semmiféle tárgyalás nem volt a német kormány és az amerikai cég között. „Ha a Tesla befektet Németországban, és új munkahelyeket teremt, akkor ugyanúgy fogjuk kezelni, mint minden más autóipari céget. Nem lesz semmiféle diszkrimináció” – ígérte Németország gazdasági minisztere.

Ilyen húzásra csakis Elon Musk képes – értékelte a helyzetet Jürgen Pieper, aki a Metzler Bankház autóipari szakértője. Az amerikai milliárdos azzal indokolta a döntését, hogy Németország műszaki kultúrájának színvonala különösen magas. Brandenburg miniszterelnöke azt is kiemelte, hogy a tárgyalások során fontos szempont volt a környezetvédelem. A tartomány biztosítja, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a Tesla-gyárat.

Ami a termelés elindítását illeti, 2021-et említ a legtöbb német lap, utalva a sanghaji példára. A kínai üzemben már évente 150 ezer elektromos autót gyártanak.

Elon Musk épp a két leginkább veszélyes konkurens országot szemelte ki magának, és ezzel két legyet is akar ütni egy csapással. Egyrészt olyan piacokon nyomul előre, melyek a legfontosabbak közé tartoznak: Kína már ma is a világ legnagyobb autós piaca, ahol az áttérést a környezetkímélő járművekre a hatalom is támogatja, mert nemigen lehet levegőt venni Kína nagyvárosaiban. Németország pedig az Európai Unió legnépesebb állama, melynek autós piaca referencia az egész kontinens számára. Másrészt a Tesla ezekben az országokban félig-meddig hazai vállalkozásnak minősül majd. Ezeket pedig mindenütt támogatja a helyi kormányzat.

Németország késésben van – erre a Der Spiegel nagy összeállítása hívta fel a figyelmet. A német autóóriásoknak ezután újra kell gondolniuk a maguk a stratégiáját – hangsúlyozza Jürgen Pieper. Arról, hogy ez mit jelenthet a német autógyárak külföldi elképzeléseit illetően, egyelőre senki sem tud semmit. De ha az eddiginél jóval kevesebb autót lehet eladni belső égésű motorokkal, akkor ez komoly következményekkel járhat a magyarországi autógyárakra is.

(hvg)