Külföld :: 2019. november 17. 10:34 ::

András herceg az Epstein-ügyről: ő ott se volt

Reklám





Szombat éjjel vetítette le a BBC azt az interjút, melyben András yorki herceg, II. Erzsébet királynő fia beszél a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról, és amelyben a herceg tagadja a vádakat, miszerint szexuális kapcsolata lett volna egy fiatalkorú lánnyal, illetve hogy bármikor is igénybe vette volna Epstein szexhálózatának szolgáltatásait.

Epstein egyik áldozata, a 35 éves Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel, amikor a nő még csak 17 éves volt, és a floridai törvények szerint kiskorúnak számított.



Az interjúban azt állítja az uralkodó fia, hogy nem ismeri a nőt, sosem találkoztak, és a nő feljelentésében álló napon, 2001. március 10-én már csak azért sem lehettek együtt Londonban, ugyanis András herceg egy Pizza Expressbe vitte lányát egy születésnapi buliba Wokingba.

Azt mondta, pont amiatt emlékszik ilyen biztosan erre a napra, mert ritka, hogy ő egy ilyen étteremben megforduljon. Előkerült ugyanakkor egy közös kép is, amin Virginia Roberts-Giuffre és ő látható, de a herceg magyarázata szerint a fotót manipulálták, ugyanis szerinte mikor ő Londonban tartózkodik, akkor egyáltalán nem így öltözködik, és abban sem biztos, hogy az ő keze látható a képen.

A herceg ezért szakértők segítségét kérte, de a vizsgálat még nem hozott egyértelmű eredményt. A férfi az összes többi ellene felhozott vádat is tagadja.

A feljelentésben továbbá az is szerepel, hogy egy szórakozóhelyen alkoholos italt rendelt az akkor még kiskorú nőnek, de a herceg erre az állításra is csak annyit válaszolt, hogy nem emlékszik arra, hogy bárkinek bármit is rendelt volna valaha a kérdéses szórakozóhelyen, illetve megjegyezte, hogy ő maga sem iszik alkoholt.

A herceg még a feljelentés azon részleteit is igyekezett tagadni, hogy tánc közben nagyon izzadt volna, állítása szerint abban az időszakban az egészségi állapota miatt gyakorlatilag egyáltalán nem tudott izzadni.

Azt azonban elismerte, hogy az után is találkozott Epsteinnel New Yorkban, hogy a zsidó milliárdos szabadult 2010-ben szabadult a szexuális visszaélésekért kiszabott börtönbüntetéséből. A herceg magyarázata szerint azért ment el személyesen a férfihoz, hogy megmondja, soha többé nem kellene együtt mutatkozniuk. Az interjúban arról is beszélt, hogy a családja maradéktalanul támogatja őt, bár az ügy részletei emésztik a királyi családot. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem bánja a barátságát Epsteinnel, mert rengeteget tanult az üzletről.

Epsteint idén augusztusban állítólag holtan találták a cellájában, miután felszámolták a befolyásos üzletember által gyereklányokból épített szexhálózatot. A feltételezések szerint több befolyásos és ismert személy is igénybe vehette Epstein szolgáltatásait. A férfi állítólagos halálának körülményeit a mai napig nem sikerült tisztázni.

(Index nyomán)