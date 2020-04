Külföld, Koronavírus :: 2020. április 15. 07:51 ::

"Elősegítették Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról" - Trump leállítja a WHO amerikai pénzelését

Donald Trump amerikai elnök bejelentette kedden Washingtonban, hogy leállítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást, mert szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra.

Az amerikai elnök a Covid-19 járvány elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak kötelessége elszámoltatni a világszervezetet a járvány ügyében tett lépései miatt.

Donald Trump leszögezte: "a WHO elősegítette Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról". Hozzátette: az amerikai kormányzat átfogó vizsgálatot folytat arról, hogyan kezelte a WHO a világjárványt. "Mélyen aggódunk, vajon az Egyesült Államok nagylelkűségét a lehető legjobban kamatoztatták-e a WHO-nál" - hangoztatta. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok évi 400-500 millió dollárral járul hozzá a szervezet működéséhez, míg Kína körülbelül 40 millió dollárt, vagy - ahogy fogalmazott: - "még kevesebbet" fizet a WHO költségvetésébe.

Leszögezte, hogy amennyiben a világszervezet rendesen végezte volna a dolgát és idejekorán egészségügyi szakembereket küldött volna Kínába, akkor a koronavírus-járvány féken tartható lett volna már a járvány kirobbanásának helyszínén. "A WHO kudarcot vallott alapvető feladatának teljesítésében, és ezért felelősséggel tartozik" - fogalmazott. Mindazonáltal leszögezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezi magát a WHO mellett.

A sajtókonferencián Trump kitartott amellett, hogy az amerikai gazdaságot mielőbb újra kell indítani. Mint mondta: a szövetségi kormányzat rövid időn belül erre vonatkozó új irányelveket tesz közzé, és szerinte az ország gazdaságának újraindítása akár még május elseje előtt megtörténhet. Többször is leszögezte: a döntést az egészségügyi szakemberekkel történő konzultációkat követően és a tagállamok kormányzóival egyetértésben hozza meg. Hangsúlyozta, hogy minden egyes tagállam kormányzójának megvan a felhatalmazása az újraindítás gyakorlati lebonyolítására.

Amerikai kommentátorok felfigyeltek arra, hogy Trump a kormányzókkal történő együttműködésre helyezte a hangsúlyt, és nem ismételte meg előző napi kijelentését, miszerint elnökként "teljes felhatalmazása" van, és övé "a végső szó" az egyes tagállamokban a gazdaság újraindítására. "Rövid időn belül egyeztetni fogok mind az 50 kormányzóval, és ezt követően minden egyes kormányzónak megadom a felhatalmazást a gazdaság újraindítására" - fogalmazott. Hangoztatta, hogy minden tagállamban a helyi körülményeknek legmegfelelőbb időpontban és legkedvezőbb módon indítják majd újra az életet.

Frissítés: az ENSZ-főtitkár nem örül

A sajtóértekezleten elhangzottak élénk visszhangot keltettek az amerikai politikai életben és az ENSZ-ben is.

António Guterres, az ENSZ főtitkára bírálta a WHO-nak nyújtott hozzájárulás leállítását. Kedden éjjel kiadott közleményében Guterres úgy fogalmazott: "nem most van itt az ideje" a WHO anyagi erőforrásai megkurtításának. Rámutatott, hogy a koronavírus-járvány "példa nélkül álló az életünkben, és példa nélküli választ igényel".

Az ENSZ-főtitkár hangsúlyozta: amikor majd a világjárvány véget ér, akkor kell okvetlenül időt szakítani annak megértésére, hogyan is bukkant fel ez a vírus és nyomában a betegség, miért ilyen gyorsan terjedt el és pusztított világszerte, és hogy az érintettek hogyan reagáltak a válságra. "Alapvető fontosságú lesz a tanulságok levonása ahhoz, hogy hatékonyan megbirkózhassunk az újabb, hasonló kihívásokkal" - írta közleményében a világszervezet vezetője.

Az Egészségügyi Világszervezettel kapcsolatos döntést az Amerikai Orvosok Szövetsége is bírálta. Patrice Harris, a szervezet elnöke "rossz irányba tett veszélyes lépésnek" minősítette, és kérte, hogy Trump gondolja át a döntést.

Trump sajtótájékoztatójával szinte egy időben Nancy Pelosi, a szövetségi képviselőház demokrata párti elnöke levelet intézett a demokrata párti képviselőkhöz. Ebben a többi között azt írta nekik: "ne vegyenek tudomást a hazugságokról", "tartsanak ki az igazság mellett". A házelnök a levélben emlékeztetett arra, hogy a politikusok fontos döntések előtt állnak. "Ha nem az igazságra támaszkodva dolgozunk, akkor még több életet veszítünk el, valamint a gazdasági nyomorúság és a szenvedés szükségtelenül elhúzódik" - hangoztatta. Pelosi megismételte egyes demokrata párti politikusok állításait, amelyek szerint Donald Trump nem vette figyelembe a járvánnyal kapcsolatos korai figyelmeztetéseket, és a járvány féken tartására hozott intézkedései is "elégtelenek" voltak. Úgy vélekedett, hogy mindez "szükségtelen halálozásokhoz és katasztrófához" vezetett. Kijelentette, hogy az elnök "gyenge ember, hozzá nem értő, rossz vezető, aki nem vállal felelősséget". "Az amerikaiaknak mostantól fogva nem szabad tudomást venniük a hazugságairól, és csakis a tudósokra és más, köztiszteletben álló szakemberekre kell figyelniük, ha vigyázni akarnak magukra" - írta pártja törvényhozóihoz intézett levelében a házelnök.

(MTI)