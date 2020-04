Külföld, Koronavírus :: 2020. április 26. 18:59 ::

Lazítanak a kijárási korlátozásokon Szaúd-Arábiában

Reklám





A legtöbb helyen lazítanak a kijárási korlátozásokon Szaúd-Arábiában, csak Mekkában, illetve a járvány terjedése miatt szigorúan elszigetelt körzetekben marad érvényben a 24 órás kijárási tilalom - jelentette vasárnap az SPA szaúdi hírügynökség.

A május 13-ig elrendelt lazítás értelmében az emberek reggel 9 és délután 5 óra között elhagyhatják otthonaikat.

A királyi rendelet szerint szerdától újranyithatnak a nagy- és kiskereskedések és a bevásárlóközpontok. Az üzletekben tíz négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat bent, a bevásárlóközpontokat 24 óránként fertőtleníteni kell, és 15 évnél fiatalabb gyerekeket nem engedhetnek be a boltokba. A mozik és szórakozóhelyek azonban továbbra is zárva maradnak, és hatályban marad az öt főnél népesebb csoportok gyülekezésére vonatkozó tilalom is. Nem oldják fel a nemzetközi és a belföldi légi közlekedés felfüggesztését sem.

Szaúd-Arábia megállapodást írt alá arról, hogy Kína segítségével 9 millió koronavírus-tesztet fognak elvégezni. Kína 500 szakemberét küldi Szaúd-Arábiába, ahol szerte az országban hat laboratóriumot alakítanak ki. A szerződés részét képezi az is, hogy a kínai szakemberek kiképzik a szaúdi laboránsokat, és nyolc hónapig szakmai felügyeletet biztosítanak a laboratóriumokban.

Szaúd-Arábiában eddig 17 522 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, és 139 ember halt bele a vírus okozta betegségbe.

Katarban vasárnap 929 új fertőzésről adtak hírt, ami eddig a legmagasabb napi emelkedésnek számít. Az országban valamivel több mint 10 ezer esetet tartanak számon, és tíz halálesetet kötnek koronavírus-fertőzéshez. Múlt héten már azt jelentették be a katari hatóságok, hogy fokozatosan lazítanak a járványellenes korlátozásokon.

(MTI)