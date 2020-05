Külföld :: 2020. május 12. 20:02 ::

"Nem bírtam eltolni a kezét a fenekemről" - panaszolja a volt francia elnökről a német WDR egyik riporternője

A Francia Államügyészség csak tegnap közölte, hogy följelentés nyomán szexuális zaklatás gyanúja miatt nyomozást indít Valéry Giscard d’Estaing volt köztársasági elnök ellen. Ann-Kathrin Stracke (37), a Westdeutsche Rundfunk (WDR) riporternője ugyanis - saját elmondása szerint - hosszas gondolkodás és háromszori nekifutás után végre följelentette Franciaország 20. köztársasági elnökét, mert Giscard d’Estaing 2018 decemberében egy párizsi interjúkészítés után megfogta a fenekét – olvasható a WDR honlapján.



Ann-Kathrin Stracke és riportalany

Helmut Schmidt egykori (Angela Merkellel még egy napon sem említhető – H. J.) német kancellár születésének 100. évfordulója 2018 decemberében volt. A jeles évforduló alkalomából Ann-Kathrin Stracke a WDR megbízásából Párizsban interjút készített a még élő Giscard d’Etainggel (94), akivel Helmut Schmidt szinte évre pontosan egy időben volt hatalmon, és volt igen jó viszonyban. Az interjút készítő kölni tévéstáb a megbeszélt időpont meg is jelent az akkor még csak 92 éves egykori francia elnöknél, aki a riporternő és a riport tanúsága szerint magas kora ellenére is élénk volt, és kiváló emlékezőtehetséggel bírt. „Végül is egy nagyon jó interjú kerekedett ki a találkozásból, s a volt köztársasági elnök még a legapróbb részletekre is emlékezett”, nyilatkozta Ann-Kathrin Stracke saját munkaadójának, a WDR-nek.



A volt francia elnök interjút ad (fotó: AFP)

Az interjúkészítés végéig minden a normális mederben folyt, mondja Ann-Kathrin Stracke. Ám, amikor a beszélgetés után a tévéstáb a volt köztársasági elnökkel közös felvételt készített, a fotózkodás közben „Monsieur Giscard d’Estaing keze előbb a derekamra, majd onnan a fenekem bal partjára tévedt. Megpróbáltam a kezét eltolni onnan, de egyszerűen nem bírtam”, idézte föl az esetet a riporternő, aki nagyon meglepődött azon, hogy milyen erővel volt képes szorítani a fenekét egy már akkor is 92 éves ember. Csakhogy az idős politikus nem elégedett meg az egyszeri fenékfogással. A közös fotót ugyanis technikai okok miatt meg kellett ismételni… amikor is Giscard d’Estaing ismét megfogta a riporternő ülepét.



A gall kakas (Fotó: WDR)

Ann-Kathrin Stracke szerint ezután Giscard d’Estainggel (akit ezek után nevezhetünk „gall kakasnak” is – H. J.) együtt megtekintették az interjúkészítés helyéül szolgáló iroda falán lógó, különböző politikai eseményeket megörökítő fényképeket. „Igyekeztem megfelelő távolságot tartani (ez még nem a „társadalmi” – H. J.), de egyszer csak egy állvány elzárta a mozgásteremet”, panaszolta Stracke, majd elmondta, hogy a WDR tévéstábjának operatőre észrevette, mi történik, s úgy segítette ki a kolléganőjét, hogy szándékosan földre döntött egy hangulatlámpaernyőt.



Ann-Kathrin Stracke - fogást találtak rajta

Mindenesetre kíváncsian várjuk, mi lesz az eredménye a Francia Államügyészség által elrendelt nyomozásnak. S egyáltalán, a most 94 éves Valéry Giscard d’Estaing megéri-e a nyomozás lezárását?

