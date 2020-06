Külföld :: 2020. június 28. 19:39 ::

Trump szerint is kamu a New York Times nevű álhírgyár infója az afganisztáni orosz jutalmakról

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Twitteren cáfolta, hogy tájékoztatták volna őt az oroszok által állítólagosan fizetett jutalmakról Afganisztánban.

"Senki nem tájékoztatott engem, Pence-t (az alelnököt) vagy a kabinetfőnököt, Mark Meadowst az Afganisztánban lévő katonáink elleni úgynevezett orosz támadásokról, ahogyan azt a 'meg nem nevezett forrásokra' hivatkozó, hamis híreket gyártó New York Times írta. Ezt mindenki cáfolja és nem követtek el ellenünk sok támadást' - írta az amerikai elnök a mikroblogon.

A The New York Times című amerikai lap szombaton arról írt, hogy orosz ügynökök bizalmasan pénzt ajánlottak "az afgán tálibokhoz közeli" lázadóknak azért, hogy amerikai katonákat, vagy az Afganisztánban szolgálatot teljesítő nemzetközi koalíció katonáit megöljék. A lap állítása szerint erről tájékoztatták Donald Trumpot, és állítólag a Nemzetbiztonsági Tanács a Fehér Házban március végén meg is vitatta az ügyet, de nem született válaszreakció.

Oroszország és a tálibok vasárnap határozottan cáfolták mindezt.

Donald Trump még két bejegyzést szentelt a témának. Az egyikben azt hangoztatta, hogy "senki nem bánt keményebben Oroszországgal, mint a Trump-kormányzat", hozzátéve, hogy "a korrupt Joe Biden és Obama idején Oroszország "Ukrajna fontos részein hajtott végre hatalomátvételt".

A másik bejegyzésben az elnök azt sürgette, hogy a The New York Times tárja fel "névtelen" forrásait. "Fogadom, hogy nem tudják ezt megtenni, ez a 'személy' valószínűleg nem is létezik" - írta Trump.

A Fehér Ház a maga részéről szintén cáfolta, hogy az elnököt vagy az alelnököt tájékoztatták volna. Az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos HÍrszerzési Igazgatóság (DNI) új igazgatója, John Ratcliffe nagyon rövid közleményben cáfolta a lap állításait.

A cáfolatok azonban nem vetettek véget a vitának. Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke az ABC televízió Ez a hét című vasárnap délelőtti heti politikai vitaműsorában úgy fogalmazott: "itt valami nagyon nincs rendben. De erre muszáj választ kapnunk".

(MTI)