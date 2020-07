Egy órával a felfestés után megjelent két fehér ember, és átfestették a kaliforniai helyi bíróság épülete előtt lévő Black Lives Matter-feliratot. Az akciót rögzítették és feltették YouTube-ra is.

A rendőrség most keresi az "elkövetőket", a helyi rendőrfőnök szerint az átfestés "gyűlöletes és értelmetlen", írja a The New York Times nyomán az Index.