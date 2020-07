Külföld :: 2020. július 13. 08:40 ::

Aláírásra kész az iráni-kínai gazdasági és katonai együttműködési szerződés - Izraelben máris nagyon aggódnak

Az Amerikai Egyesült Államokat leginkább sújtja a koronavírus-járvány, ám mindez nem gátolja meg Donald Trump elnököt abban, hogy Izrael szolgálatában újabb gazdasági és egyéb szankciókat rendeljen el Irán ellen. Miközben Washington Kínával is gazdasági hidegháborút vív, Teheránban a minap közölték, hogy elkészült a kínai-iráni gazdasági és katonai együttműködési egyezmény tervezete, amelynek aláírása után Irán az elkövetkező negyed évszázadban Kína folyamatos és legnagyobb kőolajszállítója lesz – írja a The New York Timesra hivatkozva az izraeli Jiszraél Há-Jom című újság.



Hászán Roháni iráni és Hszi Csing-ping kínai elnök találkozója Teheránban, 2016-ban (fotó: AP)

Miközben Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére Washingtonban újabb Irán-ellenes szankciókat jelentettek be, Teherán és Peking előrehaladott tárgyalásokat folytat a kínai-iráni gazdasági és katonai együttműködésről szóló egyezmény aláírására. A The New York Times értesülése szerint az egyezmény értelmében Kína dollármilliárdokat fektet majd be az amerikai szankciók következtében nehéz helyzetbe került perzsa energia- és más iparágazatok fejlesztésébe. Peking komoly összegeket fordít majd az iráni bankrendszer és a távközlés modernizálására is, illetve tengeri kikötők, vasútvonalak fejlesztésére és újak építésére.

Az egyezmény értelmében Teherán az elkövetkező 25 esztendő folyamán olcsón és kiszámítható állandósággal ellátja Kínát kőolajjal, amit az amerikai szankciók miatt az utóbbi időkben egyáltalán nem, vagy csak körülményesen tudott eladni a világpiacon. Az egyezmény biztonsági, katonai része arról szól, hogy a két ország együttműködik új fegyverek fejlesztése és gyártása terén. Ezen kívül együttműködés lesz a hírszerzés terén, valamint közös katonai gyakorlatokat is tartanak.



A Grace 1 iráni kőolajszállító hajó föltartóztatása a Gibraltári–szorosban, 2019-ben (fotó: AP)

Az egyezményt még alá sem írták, de Izraelben máris aggódnak a körvonalazódó kínai-iráni gazdasági, katonai együttműködés miatt. A zsidók attól tartanak, hogy Kína a jövőben korszerű fegyverekkel vagy a fegyvergyártáshoz szükséges technológiával látja el Teheránt, s ez által jelentősen javul a perzsák katonai ütőképessége. Peking ezen kívül saját gyártású korszerű harci repülőkkel is elláthatja majd az iráni légi haderőt.

Mohámmed Dzsávád Zárif iráni külügyminiszter a napokban bejelentette, hogy Hászán Roháni, az Iráni Iszlám Köztársaság elnöke júniusban már jóváhagyta az aláírásra váró kínai-iráni szerződést. Másrészt viszont a szerződést még nem terjesztették be a teheráni parlament elé. Hászán Roháni iráni elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök még 2016 januárjában, a kínai vezető Teheránban tett látogatásakor határozta el a nemsokára aláírásra kerülő gazdasági és katonai egyezmény kidolgozását. A Peking ellen irányuló jelenlegi amerikai gazdasági háború, illetve a Teheránt sújtó újabb és újabb amerikai szankciók csak fölgyorsították a kínai-iráni egyezmény nyélbe ütését.

