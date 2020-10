Külföld, Gazdaság :: 2020. október 5. 10:29 ::

Nem hivatalos bojkottot szült az Ankara és Rijád közötti ellenségeskedés

Reklám





A török termékek bojkottjára szólította fel a hét végén a szaúdi kereskedőket és a fogyasztókat a kereskedelmi kamara elnöke, miközben hírek szerint az Ankara és Rijád közötti ellenségeskedés akadályozza az áruforgalmat a két ország között.

"Minden szaúdi kereskedő és fogyasztó felelős mindennek a bojkottjáért, ami török, legyen az importtermék, beruházás vagy turizmus, válaszul a török kormány folytatódó ellenségeskedésére a vezetőink, az országunk és a polgáraink ellen" - írta Adzsla al-Adzslan ismert szaúdi üzletember, a kereskedelmi kamara elnöke a Twitteren.

A szaúdi kereskedelmi kamara a versenyszférában tevékenykedő üzletembereket tömörítő nem kormányzati szervezet.

Szaúd-Arábia és Törökország kapcsolatait néhány éve külpolitikai viták terhelik, nincs köztük egyetértés az iszlamista politikai csoportok kezelésében. Hirtelen fokozta köztük a feszültséget Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró meggyilkolása Rijád isztambuli főkonzulátusán 2018-ban. Az idén mindkét ország kölcsönösen blokkolta a hozzáférést egyes hírportáljaikhoz.

A Reuters érdeklődésére a szaúdi kormány sajtószolgálata közölte, hogy az ország elkötelezett a nemzetközi kereskedelmi és befektetési szabályok betartása, valamint a szabadkereskedelem iránt, és nem vezetett be semmilyen korlátozást a török termékekre. Szaúdi és török kereskedői körökben ugyanakkor olyan vélemények hangzottak el, hogy Rijád informális eszközökkel kényszeríti ki a török import bojkottját.

Egy névtelenül nyilatkozó szaúdi importőr közölte a hírügynökséggel, hogy az általa Törökországból konténerekkel behozott áruk három hónapon át rostokoltak a szaúdi vámhivatalban, a vámhatósági illetékesei pedig azt tanácsolták neki, hogy ne hozzon be árut közvetlenül Törökországból. A múlt héten Mehmet Galzelmansür török ellenzéki politikus is azt panaszolta, hogy az általa exportált termékek, különösen a romlandó gyümölcsök és zöldségek, a kelleténél tovább álltak a szaúdi határon. A török médiában és a Twitteren is aggódott, hogy a szaúdi hatóságok kiszélesítik a nem hivatalos, részleges embargót a török termékekre.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a múlt csütörtökön a parlamentben kirohanást intézett az Öböl menti országok ellen. "Nem szabad elfelejteni, hogy a szóban forgó országok tegnap még nem is léteztek és holnap valószínűleg már nem fognak létezni, de mi, Allah segedelmével, örökké lengetni fogjuk a lobogónkat ebben a földrajzi térségben" - így Erdogan.

Sem a török, sem a szaúdi adatok nem jeleznek szokatlanul nagy visszaesést az idei kétoldalú áruforgalomban, figyelembe véve a koronavírus-járvány hatásait a világkereskedelemre. A második negyedében Törökország a 12. legfontosabb kereskedelmi partnere volt Szaúd-Arábiának az importot tekintve. Júliusban Szaúd-Arábia 185 millió dollár értékben importált árut Törökországból, valamivel többet, mint az előző hónapban, akkor 180 millió dolláros volt a behozatal.

(MTI)