Már a 14 hetes magzatokat is meggyilkolhatónak minősítette a francia nemzetgyűlés

Tízórás, estébe nyúló és indulatos vita után a francia nemzetgyűlés megszavazta azt a képviselői javaslatot, mely meghosszabbítaná az abortusz jogi határidejét a jelenlegi 12. hétről a 14. hétre. A kormány igyekezett semleges maradni a kérdésben, amivel azt érte el, hogy mindkét oldalról támadták - írja az Euronews.

Csütörtökön este 86 igen szavazattal 59 nem ellenében és 7 tartózkodással elfogadta a francia nemzetgyűlés azt a javaslatot, amely kiterjeszti 14 hétre a terhességmegszakítás jogi határidejét. Az ügyben nem foglalt egyértelműen állást sem Emmanuel Macron francia elnök, sem kormánya. A legtöbb politikai párt megosztott volt a kérdésben. Ezzel még nem fogadták el a törvényt, rá kell bólintania a Szenátusnak is.

A javaslatot egy parlamenti jelentés hívta életre, melyből kiderül, hogy hiányoznak az abortuszt elvégző szakemberek (nincs még elég afrikai nőgyógyász "Francia"országban? - a szerk.), folyamatosan zárnak be a terhességmegszakítást végző központok, ezért gyakran több hét is eltelik az első megbeszélés és a beavatkozás között. Évente 3-4 ezer nő megy el külföldre abortuszra, mielőtt "késő lenne" egy 2000-ben publikált parlamenti jelentés adatai szerint.

A heves vitában a javaslat mellett érvelt több politikus is, akik még Emmanuel Macron francia elnök pártjának (A La Repubilique en Marche-nak - LREM) a színeiben jutottak be a parlamentbe, köztük a Albane Gaillot is. Az ellene szót emelők pedig többségében jobboldali politikusok voltak. Ők is hangsúlyozták azonban, hogy nem az abortuszhoz való jogot szeretnék kétségbe vonni (azt nem is szabad, az jár... mint egyesek fantáziájában az alapjövedelem a cigánybűnözőknek - a szerk.).

Aurore Bergé, a LREM képviselője a szavazás eredményét a nők jogainak a megerősítéseként értékelte, de hangsúlyozta, hogy további lépéséket kell tenni a megelőzésért, a felvilágosítás és a fogamzásgátlás területén.

Az AFP tudósítása szerint a vita megidézte a 45 évvel ezelőtti hasonlóan indulatos szópárbajokat a nemzetgyűlésből: akkor Simone Veil egészségügyi miniszter abortuszt legálissá tevő javaslata volt terítéken. Ezt a törvényt változtatnák meg most a legális határidő meghosszabbításával.

Macron mint Pilátus

Visszafogottan nyilatkozott a francia kormány a kérdésben. Olivier Véran egészségügyi miniszter érzékenynek, túl korainak minősítette a témát. Ők inkább óvatosan haladnának előre ezen a területen, amely szerinte "túl sok aknát rejt" ahhoz, hogy parlamenti kereteken belül vitassák meg. Véleményét a jobboldali képviselők többsége osztotta. (Micsoda dicséretes a "visszafogottság", amikor magzati életekről van szó! - a szerk.)

Ez az jelentette, hogy a kormánypárt képviselői belátásuk szerint dönthettek. A volt kormánypárti Gaillot javaslatát a nemzetgyűlés így éppen a kormánypárti képviselők támogatásával fogadta el, nélkülük nem lett volna meg a többség.

Mindkét oldalról kritizálták a kormány semlegességét, egy szélsőbaloldali képviselő a Twitteren arról írt, hogy Macron véleménye ellenére sikerült fontos előrelépést tenni az abortuszért. A szélsőjobboldali Marine Le Pen szövetségesének számító Nicolas Dupont-Aignan ezzel szemben Poncius Pilátushoz hasonlította a kormány viselkedését.

Véran hangsúlyozta, hogy szükség van a francia Nemzeti Etikai Konzultatív Tanács véleményére a kérdésben, melyet a héten kértek ki, és várhatóan novemberben közlik majd. Még mielőtt a javaslat a Szenátus elé kerülne.