Külföld :: 2020. október 27. 07:58 ::

Szudán bizonygatja, hogy nem zsarolták, de elismeri, létfontosságú volt, hogy levegyék a terrorlistáról

Reklám





Szudánt nem zsarolták, hogy a diplomáciai kapcsolatok rendezéséről állapodjon meg Izraellel - jelentette ki Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok, a szudáni civil-katonai "szuverén tanács" vezetője hétfőn este.

A megállapodás által előnyökhöz jutott az ország, egyebek között beilleszkedik a nemzetközi közösségbe azzal, hogy lekerül a terrorizmust támogató országok amerikai szankciós listájáról - hangsúlyozta a tábornok a Sudan TV állami televízió műsorában. Rámutatott, hogy az Egyesült Államok gazdasági blokádja nagy szerepet játszik az ország sanyarú gazdasági helyzetében, ezért olyan fontos lekerülni erről a lajstromról. Burháni ugyanakkor kiemelte, hogy a kapcsolatok rendezésére vonatkozó megállapodást még az úgynevezett törvényhozó tanácsnak is jóvá kell hagynia, amikor majd megalakul.

A kartúmi vezetés számára rendkívül fontos eredmény, hogy Szudán lekerül a büntetőintézkedések listájáról. Omar el-Besír korábbi elnök keménykezű irányítása alatt az ország nemzetközileg elszigetelődött, gazdasága pedig összeomlott. Besírt tavaly tavasszal puccsal megbuktatták, azóta Szudánt egy katonai-civil átmeneti kormány vezeti hatalommegosztási megállapodás alapján.

Az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint követően Szudán pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok közvetítésével normalizálja viszonyát Izraellel. A közlést széles körben méltatta a nemzetközi közösség, ugyanakkor bírálat érkezett a palesztin vezetéstől. Az arab országok eddig ugyanis azt az elvet követték, hogy a kapcsolatok rendezését a zsidó állammal az izraeli-palesztin konfliktus rendezésétől tették függővé. A palesztinok ügyük elárulásának tekintik Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és most Szudán lépését. Burháni ugyanakkor kijelentette, hogy Szudán nem változtatott eddigi álláspontján, továbbra is kétállami megoldást sürget a palesztin kérdésben.

(MTI)