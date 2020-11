Donald Trump szerint meg fogja nyerni, sőt ő úgy véli, már kijelenthető, hogy meg is nyerte az amerikai elnökválasztást.

Helyi idő szerint szerda hajnalban adott nyilatkozatában a Fehér Házban az újraválasztásért küzdő Trump kiemelte, hogy számos fontos államban - többek között Floridában, Ohióban és Texasban - sikerült nagy előnnyel nyernie. Hozzátette azt is, hogy jelentősen vezet továbbá Joe Bidennel, a Demokrata Párt jelöltjével szemben három olyan államban is - Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban -, ahol még nem zárult le a szavazatok összeszámlálása. "Nem tudnak minket beérni" - fogalmazott az amerikai elnök.

Trump beszéde alatt több kulcsfontosságú ingadozó államban még folyamatban volt a voksok összesítése.

Donald Trump utalt arra, hogy úgy látják, "jelentős csalások" történnek a szavazatszámlálások során, ami szerinte nagyon "kínos" és "csalódást keltő" ügyek, és készen áll a legfelsőbb bírósághoz fordulni ezek miatt.

Az összes szavazat összeszámlálása még órákig, de akár több napig is eltarthat.

Az összes államban véget ért a voksolás

Az Egyesült Államok összes szövetségi államában véget ért a voksolás, és bezártak helyi idő szerint szerda hajnalra a szavazóhelyiségek, a végeredményre még órákat, de előfordulhat, hogy akár napokat is várni kell.

Mivel az ország területe több időzónán átnyúlik, a szavazóhelyiségek többórás eltéréssel zártak be. Utoljára Alaszkában ért véget a szavazás.

A koronavírus-járvány miatt az előző választásokhoz képest most sokkal többen szavaztak korábban személyesen vagy levélben, ez utóbbiak összesítése lassíthatja a végeredmény közzétételét. Közvélemény-kutatások szerint jelentősen több demokrata párti szimpatizáns szavazott levélben. Több államban várhatóan napokig tart még, mire az összes leadott voksot hivatalosan összesítik.

Korábban írtuk: mindkét amerikai elnökjelölt győzelemről beszél

Türelmeseknek kell lennünk és így megvárnunk a választás végeredményét - jelentette ki a keddi amerikai elnökválasztást követően Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a híveinek és újságíróknak Wilmingtonban szerdára virradóra. Donald Trump elnök a Twitteren választási csalást sejtetett.

Biden úgy fogalmazott: a demokraták "jó úton haladnak a győzelem felé". Arra kérte támogatóit, hogy őrizzék meg a győzelembe vetett hitüket. "Győzni fogunk" - hangoztatta, hozzátéve, hogy a választások végeredménye szempontjából kulcsfontosságú Pennsylvaniában a demokraták aratnak majd győzelmet.

Joe Biden a nyugati parti államokat és a keleti partvidék északon fekvő tagállamait megnyerte, és olyan fontos államokban is győzelmet aratott az előzetes eredmények szerint, mint Arizona vagy Minnesota. A CNN és a Fox televíziók összesítése szerint a hajnali órákban - az addigi választási eredmények alapján - 238 elektor támogatására számíthatott, míg Donald Trump 213 elektort tudhatott maga mögött.

Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump republikánus elnök - aki szintén olyan fontos tagállamokban aratott győzelmet, mint például Florida, Texas vagy Ohio - szerda éjjel a Twitteren ismételten felvetette, hogy el akarják csalni a választásokat. Nem nevezte meg, hogy kire vagy kikre gondol, de a szövegösszefüggésből egyértelmű volt, hogy politikai vetélytársaira célzott. Hozzátette: "Nem fogjuk megengedni nekik. Szavazatokat nem lehet az urnák lezárása után leadni".

Bejegyzését a Twitter megjelölte, és csak a médium kötelező figyelmeztetése után lehetett megtekinteni.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!