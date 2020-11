Külföld, Videók :: 2020. november 18. 19:08 ::

Koronavírus-irtó mágikus izraeli medált reklámoz egy olasz politikus

Giuseppe Tiani, az olaszországi Puglia régió politikusa a tévékamerák előtt mutatta be, reklámozta azt a „mágikus medált”, amellyel szerinte hadat üzenhetünk a koronavírus-járványnak. Az olasz politikus által az izraeli csúcstechnológia legújabb teljesítményeként reklámozott „légtisztító medál” mindössze 50 euróba kerül - tehát még a bolondnak is megéri – írja a Corriere della Sera nyomán a Jiszráél Há-Jom.

Miközben orosz, amerikai, német és izraeli tudósok egymás után jelentik be, hogy nemsokára megkezdődhet az általuk kifejlesztett koronavírus elleni vakcina tömeges gyártása, Giuseppe Tiani olasz politikus a minap még náluk is hatásosabb ellenszert mutatott be a tévében. Tiani a kamerák előtt fölmutatott egy koronavírus-irtó, pontosabban „légtisztító”, talizmánnak is nevezhető medált. Az olaszul „ciondolo anti covidnak” mondott csodaeszköz Tiani közlése szerint az izraeli innovatív technológia legújabb vívmánya, s mindössze 50 euróért bárki megvásárolhatja.

A televízióban az olasz politikus részletesen el is magyarázta a nézőknek, miként kell használni a koronavírus-irtó medált.

Giuseppe tani, ieri in audizione alla camera ha presentato il ciondolo anticovid. Lui è segretario di innovapuglia, nominato da Emiliano per gestire tutti gli appalti regionali e l’innovazione pic.twitter.com/Gdu9mjOPFi November 10, 2020

Olasz politikai körökben azonnal reagáltak Tiani tévébeli alakítására, s többen hangsúlyozták: a miniszter bohócot csinált saját magából, ami az ő gondja, de sokkal aggasztóbb az a tény, hogy a vírusirtó „csodamedált” a politikus nemcsak reklámozza, hanem nagy mennyiségben engedélyezte annak beszerzését és árusítását a mintegy négymillió lelket számláló, az olasz csizma sarkán elhelyezkedő Puglia régióban.

Az olasz politikai életben felháborodást keltett Giuseppe Tianinak a „légtisztító medáliát” reklámozó cselekedete, mire bejelentette: ha erre kérik, hajlandó lemondani, de szerinte a „mágikus medál” (ciondolo magico) ügyét egyesek ellene irányuló politikai hangulatkeltés céljával túlságosan felfújták.

H. J. – Kuruc.info