Oroszországban újabb eljárást indítottak a Google ellen

Eljárást indítottak Oroszországban a Google amerikai technológiai óriáscég ellen, mert nem távolítja el az összes ott tiltott tartalmat keresőmotorjából - közölte hétfőn az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor).

A Roszkomnadzor szerint a Google legfeljebb 30 százalékát távolítja el a veszélyes tartalmaknak, amelyek között szélsőséges, pornográf és öngyilkosságra ösztönző szövegek is vannak az orosz hatóság szerint. A Roszkomnadzor ezért közigazgatási eljárást indított, amelyből bírósági eljárás is lehet, a céget pedig akár ötmillió rubeles (20 millió forintos) pénzbüntetésre is ítélhetik.

A Google oroszországi irodája nem reagált a bejelentésre.

Egy orosz bíróság augusztusban 1,5 millió rubeles (hatmillió forintos) pénzbüntetésre ítélte a Google-t, miután vétkesnek találta abban, hogy nem távolított el Oroszországban tiltott tartalmakat. Oroszországban több más technológiai céggel szemben is eljárást indítottak.

Az orosz törvényhozásban múlt héten olyan jogszabálytervezetet terjesztettek elő, amely lehetővé tenné a kormány számára, hogy korlátozza az internetelérést olyan amerikai közösségimédia-oldalak esetében, amelyek vélhetőleg rossz színben tüntetnek fel orosz médiaoldalakat. A Microsoft tulajdonában álló LinkedIn szakmai közösségi oldal nem érhető el Oroszországban, miután egy helyi bíróság szerint megsértette az adattárolásra vonatkozó, 2015-ben elfogadott törvényt, amelynek értelmében Oroszországon belül kell tárolni az összes adatot az orosz állampolgárokról.

