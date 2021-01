Külföld :: 2021. január 18. 12:22 ::

Tunéziában bevetették a hadsereget az erőszakba torkolló tüntetések miatt

Tunéziában bevetették a hadsereget legalább négy városban amiatt, hogy a hét végén erőszakba torkollott több tüntetés - jelentette be vasárnap este a védelmi minisztérium.

Péntek óta minden este helyenként erőszakos tiltakozások robbantak ki több városban az egyre romló gazdasági helyzet okozta válság miatt. Az országban kijárási korlátozások vannak a koronavírus-járvány miatt, de a tüntetők dacoltak ezekkel. A demonstrációk egybeesnek az arab tavasz nyitányát jelentő, Zin el-Abidin ben Ali elnököt megbuktató forradalom tizedik évfordulójával.

Katonai alakulatokat Szúszában, Bizertben, Kasszerínben és Szilianában vetettek be, de voltak heves tüntetések a fővárosban, Tuniszban és el-Kéfben is. Utóbbi két városban egyelőre csak a rendőrség vette fel a küzdelmet a tüntetőkkel, könnygáz bevetésével, amiről szemtanúk számoltak be - jelentette a dpa hírügynökség. A közösségi médiára feltett videofelvételek tanúsága szerint a demonstrálók úttorlaszokat emeltek, autógumikat hordtak halomba és gyújtottak fel, miközben a biztonsági erők próbálták szétoszlatni a tömegeket és üldözőbe vették az elmenekülőket.

A belügyminisztérium közölte, hogy 242 embert őrizetbe vettek.

Egy évtizeddel a forradalmat követően Tunéziában még mindig jelentős a munkanélküliség, a szegénység, a korrupció és a társadalmi egyenlőtlenség. A gazdasági helyzet rosszabbá vált, a közszolgáltatások állapota silány, az állam a csőd szélén áll.

(MTI)