Izrael végre kiadta Ausztráliának a pedofil "rémkirálynőt" - a zsidó állam 12 évig nyújtott neki menedéket

Málká Leifer, az ausztráliai Melbourne-ben működő ortodox zsidó vallásos középiskola igazgatónőjeként a 2008 előtti esztendőkben legalább hét kiskorú diáklány rovására követett el sorozatos szexuális bűncselekményt. Amikor tudomására jutott, hogy rendőrségi feljelentés történt az ügyében, az iskola gyorsan vett neki egy egyirányú repülőjegyet Izraelbe. A zsidó államban a legfelsőbb politikai szereplők is - így például Já’ákov Litzman egészségügyi miniszterhelyettes – igyekeztek meggátolni az ortodox vallásos nő kiadását a gojoknak. Végül, 12 esztendő bújtatás után, ma reggel Málká Leiferrel fölszállt a Frankfurtba induló repülőgép, hogy onnan továbbvigyék Ausztráliába – írja a mako.co.il és a ynet.co.il.



Málká Leifer igazgatói munkaviszonyát 2008-ban felfüggesztette a melbourne-i Izrael Gyülekezete nevű ortodox zsidó leányiskola, miután több diáklány panaszt tett rá szexuális bántalmazás miatt. A „rémkirálynő” (Málká – מלכה= királynő) azonban nem várta meg, hogy Ausztráliában hatósági eljárás induljon ellene, hanem az iskola által vásárolt egyirányú repülőjeggyel a zsebében elszökött a zsidó bűnözők szinte biztos mentsvárába, Izraelbe. Az elmúlt évtizedekben a zsidó államba ugyanis számos zsidó bűnöző menekült a világ minden pontjáról, s az izraeli hatóságok meg a legtöbb esetben nem adják ki őket azoknak az országoknak, ahol a bűncselekményt elkövették.



Málká Leifer az Izraeli Legfelsőbb Bíróság ítélete után (fotó: AP)

Málká Leifer igazgatónő áldozatai hét esztendőn keresztül a melbourne-i ortodox, vallási iskola 11 és 18 év közötti diáklányai közül kerültek ki. Daisy Ehrlich, az egyik bántalmazott diáklány Leifer 2008-as Izraelbe szökése után az ausztráliai, majd az izraeli bíróságon elmondta, hogy amiképpen másokat, az igazgatónő őt is „magánórák” keretében bántalmazta szexuálisan a lakásán, az iskolában, de még a nyári táborban is. A bíróságon elmondottakból az is kiderült, hogy akkor 11 éves kislány Daisy Ehrlichet a nyolcgyermekes igazgatónő magához vonta, majd különféle tárgyakkal a nemi szervét izgatta.



Málká Leifer kéz- és lábbilinccsel (fotó: AP)

Az időközben huszonévessé vált Daisy szerint Leifer ezeket a „magánórákat” hetente kétszer-háromszor egészen 18 éves koráig, a tanulmányai befejezéséig tartotta neki (Vajon mi akadályozta meg a bántalmazottat, hogy csak hét év múltán tegyen panaszt az igazgatónő ellen? – H. J.) Daisy a tanulmányai befejezése után, már nagykorúként, részmunkaidőben a „rémkirálynő” igazgatta vallási iskola munkatársa lett, s a „magánórák” azonban továbbra is folytak, egészen addig, míg Daisy férjhez nem ment… Az igazgatónő azonban nemcsak Daisynek adott „magánórákat”, hanem a két húgának is. Az egyik húgát, Nikolt „csak” 15 éves korától kezdte kezelésbe venni, s a lány a nővéréhez hasonlóan a középiskolai tanulmányai után a vallási iskola tanítónője, s egyben a „rémkirálynő” szeretője maradt. Nikol az izraeli bíróságon elmondta, hogy már férjnél volt, második hónapos másállapotos volt, amikor az igazgatónő még mindig ragaszkodott a „magánórák” megtartásához…



A három nővér évekkel a „magánórák” után (fotó: EPA)

Málká Leifer, amint fentebb említettük, 2008-ban angolosan Izraelbe távozott az egykori brit koronagyarmatról, s kiadatását az ausztrál kormány szinte azonnal kérte a zsidó államtól. Izraelben az egyértelmű időhúzás és a nagypolitikai beavatkozás „jóvoltából”, valamint több mint 70 bírósági tárgyalás, meghallgatás után az Izraeli Legfelsőbb Bíróság csak 12 esztendővel a „rémkirálynő” szökése után, 2020 decemberében döntött úgy, hogy a nő kiadható Ausztráliának. Az elhúzódó folyamat részét képezte az is, hogy egy izraeli bíróság 2016-ban úgy döntött: a Málká Leifer kiadatása iránti eljárást le kell zárni, mert a pszichológiai szakvélemény szerint a nő nem beszámítható, s ezért bíróság elé sem állítható. Ekkor Leifert szabadlábra helyezték Izraelben.



Jáákov Litzman egészségügyi miniszterhelyettes (fotó: Fb)

A pedofil haszid nőt 2018-ban azonban – ausztrál tiltakozás nyomán – ismét letartóztatták, miután a felgyülemlett információk szerint csak színlelte az elmeháborodottságot, s a szabadlábra kerülése után minden tekintetben normális életvitelt folytatott. Közben Málká Leifert a legmagasabb politikai körök is igyekeztek megmenteni attól, hogy „kiadják a gojoknak”. Já’ákov Litzmant, az Águdát Jiszráél vallásos párt delegálta egészségügyi miniszterhelyettest ezért 2019 februárjában kihallgatta a rendőrség, miután felmerült a gyanúja annak, hogy latba vetette befolyását a Málká Leifer elemállapotára vonatkozó pszichiátriai szakvélemény kiadásakor. Az egyik izraeli tévécsatorna közben azt is kiderítette, hogy Litzman miniszterhelyettes több ortodox vallásos közéleti személy által elkövetett szexuális bűncselekményt is igyekezett szőnyeg alá söpörtetni.



Málká Leifert feltessékelik a Frankfurtba tartó repülőre (fotó: ynet.co.il)

Ma reggel azonban, röviddel az izraeli légtér koronavírus miatti teljes lezárása előtt, s tizenkét évvel az Ausztráliából történt megszökése után Málká Leifert titkos akció keretében föltették a németországi Frankfurtba induló repülőgépre, hogy onnan továbbszállítsák Ausztráliába. Még az éjszaka folyamán elővezették a zárkájából, majd az Izraeli Börtönhatóság harcosnői (sic!) nagy titokban a Ben Gurion Nemzetközi Légikikötőbe szállították a kéz- és lábbilinccsel ellátott nőt.

H. J. – Kuruc.info