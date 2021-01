Külföld :: 2021. január 28. 22:25 ::

Blinken: az Egyesült Államok felülvizsgálja az afganisztáni tálibokkal kötött megállapodását

Az új amerikai kormányzat felülvizsgálja a radikális iszlamista afganisztáni tálibokkal 2020 februárjában kötött megállapodást - közölte az amerikai külügyminisztérium Antony Blinken tárcavezető Asraf Gáni afgán elnökkel folytatott csütörtöki telefonbeszélgetéséről beszámolva.

A közlemény szerint az amerikai kormány tájékozódni kíván arról, hogy a tálibok mennyiben tettek eleget kötelezettségeiknek a többi között az erőszak mérséklése, a más terrorszervezetekkel való kapcsolatok beszüntetése és az afgán kormánnyal való lényegi tárgyalások tekintetében.

Az említett kötelezettségek teljesítése fejében Donald Trump akkori amerikai elnök az amerikai csapatok kivonását helyezte kilátásba április végéig.

Az új elnök, Joe Biden január 20-i beiktatása előtt nem sokkal Trump 2500 főre csökkentette a dél-ázsiai országban állomásozó amerikai katonák számát. Az egyeztetés nélküli csapatcsökkentést az Egyesült Államok több NATO-partnere elítélte.

Az amerikai külügyminisztérium csütörtöki közleménye ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a Biden-adminisztráció össze akarja hangolni Afganisztán-stratégiáját szövetségeseivel és más nemzetközi partnereivel. Blinken emellett Washington átfogó diplomáciai támogatásról biztosította Gánit az afgánközi béketárgyalásokat illetően.

A NATO-tagországok védelmi miniszterei februárban ülnek össze, hogy megvitassák az afganisztáni szerepvállalást. A szövetség soraiban azonban többen is úgy vélik, hogy a tálibok nem váltották be kellő mértékben ígéreteiket. Ugyanakkor elemzők szerint több tagország nem hajlandó és nem is képes az afganisztáni békefenntartás folytatására, amennyiben az Egyesült Államok teljesen kivonná kontingensét április végéig.

(MTI)