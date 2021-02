Külföld, Koronavírus :: 2021. február 3. 14:55 ::

Franciaországi vállalatok márciustól megkezdik a Moderna, áprilistól pedig a Pfizer-BioNTech oltóanyagainak gyártását

Egy franciaországi vállalat márciustól megkezdi az amerikai Moderna, egy másik pedig áprilistól a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináinak gyártását - jelentette be szerdán Agnes Pannier-Runacher francia ipari miniszter.

Emmanuel Macron államfő a koronavírus elleni oltóanyagot gyártó nagy európai és francia gyógyszeripari vállatok képviselőivel kedd este folytatott találkozóját követően megerősítette, hogy a nyár végéig minden francia - aki kéri - megkaphatja az oltást, miután négy franciaországi telephelyen a hónap végén, március elején megkezdődik a vakcina gyártása, európai szinten pedig mintegy 2,3 milliárd adag biztosítására kapott garanciákat. A francia elnök jelezte, hogy a négy francia gyártóhelyen más gyógyszergyártók oltóanyagait fogják gyártani.

Novemberben és decemberben a francia Delpharm már bejelentette, hogy a Pfizer-BioNTech oltóanyagát fogja gyártani az északnyugat-franciaországi Saint-Rémy-sur-Avre-ban található telephelyén, a svéd Recipharm pedig a Moderna vakcinájának gyártását vállalta a nyugat-franciaországi Monts-ban található üzemében. A francia Fareva pedig elvileg a CureVac vakcináját fogja csomagolni a délnyugat-franciaországi Pau-ban és az északi Val-de-Reuil-ben.

Az ipari miniszter szerdán elmondta: az első gyártótelep márciusban indul be a Moderna oltóanyaga számára, majd áprilistól a Pfizer-BioNTech vakcináját is elkezdik gyártani Franciaországban, májusban pedig a CureVac is beindítja a gyártását, amennyiben megkapja a szükséges forgalmazási engedélyeket.

Agnes Pannier-Runacher jelezte, hogy a francia Sanofi is - amely 2021 második felére halasztotta a saját vakcinája forgalomba hozatalát - részt fog venni a gyártásban.

Paul Hudson, a Sanofi vezérigazgatója múlt héten jelentette be, hogy cége besegít a Pfizer-BioNTech konzorciumnak a gyártásba, a francia gyógyszergyár több mint 100 millió adagot szállít le az Európai Uniónak 2021 végéig.

"Kidolgoztuk velük, hogy a németországi üzemükben fognak gyártani, ez hozzá fog járulni a kapacitások növeléséhez. Ha a saját vakcinájuknak megvannak a pozitív eredményei, áprilisban, akkor a saját oltóanyaguk gyártását is megkezdik" - mondta az ipari miniszter.

Jean-Yves Le Drian külügyminiszter eközben az Europe1 kereskedelmi rádióban megerősítette, hogy "amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és a francia egészségügyi főhatóság (HAS) jóváhagyja és engedélyezi a Szputnyik V elnevezésű orosz oltóanyagot, nem lesz semmi akadálya a franciaországi forgalmazásának, ha megfelel azoknak a tudományos normáknak és szigorú ellenőrzési követelményeknek, amelyek Európában érvényben vannak".

(MTI)