Külföld :: 2021. február 7. 22:19 ::

Újabb négy zsidónak ítélhetik oda a Nobel-békedíjat - egyikük ráadásul még "magyar származású" is

Menáhem Begin, a jeruzsálemi Dávid Király Szálló felrobbantója, a Jeruzsálem melletti Dir Jászin palesztin falu polgári lakosainak lemészárolója, majd Izrael miniszterelnöke, valamint a Rámlá és Liddá (Lod) város több tízezer palesztin lakosának fegyveres elűzésére parancsot kiadó, majd később izraeli miniszterelnök Jichák Rabin után az idén Oslóban újabb, egyszerre öt zsidónak ítélhetik oda a Nobel-békedíjat. Azért kívánják Nobel-díjazni őket, mert tető alá hozták az úgynevezett Ábrahám-egyezményeket Izrael és a palesztinokat hátba szúró négy arab ország között. Az Ábrahám-egyezményeket aláíró négy arab ország egyébként soha nem állt háborúban Izraellel.



Donald Trump és „béketeremtő” veje, Jared Kushner (fotó: API)

Amikor a jelöltek és a jelölő egyaránt zsidó

Az Izrael-imádó Donald Trump erőfeszítéseinek gyümölcseként az elmúlt hónapokban négy arab ország, az Egyesült Arab Emírségek, Báhrájn, Szudán és Marokkó írt alá az államközi kapcsolatokat normalizáló egyezményt írt alá Izraellel. Az említett arab országok önös érdekeiket előtérbe helyezve magukra hagyták, hátba döfték a palesztinai arab népet. A Perzsa-öböl menti Egyesült Arab Emírségek, illetve a Perzsa-öbölbeli Báhrájn a közelségükben levő Irántól való rettegésük miatt számíthatnak a stratégiai együttműködésre Izraellel. Az afrikai Szudán pedig gazdasági segítséget remél Washingtontól. Végül, az észak-afrikai Marokkó azért adta be a derekát, mert Donald Trump cserében áldását adta arra, hogy Rabat megszállta a függetlenségéért küzdő Nyugat-Szaharát.



Alan Dershowitz – a Nobel-békedíjra jelölő (fotó: Wikipedia)

A fentebb említett diplomáciai, meggyőző tevékenységet végezte el négy amerikai, illetve egy izraeli zsidó: Jared Kushner, Jason Dov Greenblatt, David Melech Friedman, Avi Berkovits és Ron Dermer. A napokban őket jelölte Nobel-békedíjra az amerikai Alan Dershowitz, korábban a Harvard Egyetem Jogtudományi Tanszékének professzora. Természetesen a jelölő is zsidó.

De nézzük sorjában, hogy valójában kik a jelöltek a Nobel-békedíjra.

Ron Dermer – aki könnyen a békegalamb Binjámin Netanjáhu utódja lehet

Ron Dermer (50), diplomata, politikus nem annyira ismert a nemzetközi sajtóból, mint a Nobel-békedíjra jelölt további négy „béketeremtő” zsidó. Az Egyesült Államokban született Dermert 2013-ban Bibi kinevezte izraeli nagykövetnek Amerikában, ahol baráti viszonyt ápolt a 2016-ban elnökké választott Donald Trumppal és családjával. A nagykövet Trump elnökségi ciklusának második felében fontos formálója volt az Izrael és négy arab ország közti, úgynevezett Ábrahám-egyezmények tető alá hozásának. A politikai hírmagyarázók szerint Dermer főleg az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közti államközi kapcsolatok normalizálása terén töltött be fontos szerepet.



Béketeremtők a békegalamb mentorukkal: Jason Dov Greenblatt, David Melech Friedman, Jared Kushner, Binjámin Netanjáhu és Ron Dermer (fotó: Máti Stern)

Ron Dermerről szólva Binjámin Netanjáhu a múltban többször is kijelentette, hogy őt tartja az egyik legméltóbb utódjának a Likud, illetve az izraeli kormány élén. Ha másért nem, a békegalamb Netanjáhu elismeréséért Ron Dermer, „elfogulatlan béketeremtő” rászolgált a Nobel-békedíjra.

Trump elnök „béketeremtő” ortodox zsidó veje

Jared Kushner családja tulajdonol egy nagy, de az utóbbi esztendőkben pénzügyi nehézségekkel küszködő befektetési és ingatlanügyletekkel foglalkozó céget. A Kushner fiú ezért a Perzsa-öbölbeli gazdag arab országok és Izrael közti békeegyezmény tető alá hozásában azt a lehetőséget is meglátta, hogy pénzügyi segítségükkel családja cégét kihúzhatja a csávából. Itt mindenekelőtt az Izraellel hivatalosan még nem, de a színfalak mögött de facto már kibékült Szaúd-Arábiáról van szó. Kushner járta ki apósánál, Trump elnöknél a többi között azt, hogy Washington ne vonja felelősségre Szaúd-Arábiát, amiért Muhámmád Bin Szalmán trónörökös megbízást adott a rijádi udvar politikáját bíráló Dzsamál Hásogdzsi újságíró meggyilkolására. Hivatali idejének utolsó heteiben Trump mások mellett a főtanácsadója-veje, Jared Kushner édesapját, az adóeltitkolás, tanúk befolyásolásának és politikusoknak törvénytelen módon történt pénzadományozás bűncselekményének elkövetéséért két év börtönbüntetésre ítélt Charles Kushnert is elnöki amnesztiában részesítette.



Ron Dermer és a Trump házaspár 2019 decemberében (fotó: Twitter)

Mindent összevetve, eddigi tevékenységével Jared Kushner, „elfogulatlan béketeremtő”, ortodox zsidó is rászolgált a Nobel-békedíjra.

A szatmárcsekei Grünblatt Miksa „béketeremtő” fia

A jogász végzettségű Jason Dov Greenblatt a 2016-os elnökválasztások előtt a Trump Konszern elnökhelyettese és jogi főtanácsadója, majd a választások idején Trump Izrael-ügyi tanácsadója volt. Az ortodox zsidó Greenblatt édesanyja, Lefkovits Vera Budapesten, míg édesapja, Grünblatt Miksa Szatmárcsekén született. Trump „béketeremtője”, Jason Dov Greenblatt már Amerikában született 1967-ben. Középiskolai tanulmányait a Marsha Stern Talmudista Akadémián, míg egyetemi tanulmányait a szintén zsidó vallási Jesiva Egyetemen végezte. Később a megszállt Ciszjordániában levő Álon S’vut nevű zsidó településen működő jesiva (jesiva = zsidó vallási főiskola) hallgatója is volt.



Jason Dov Greenblatt a palesztin-zsidó megbékélésért imádkozik a Siratófalnál (fotó: Fb)

A mostantól már Nobel-békedíj várományos „béketeremtő” Greenblatt a sajtónak nyilatkozva a múltban többször is kifejtette véleményét, miszerint: „A megszállt Ciszjordániában a nemzetközi joggal ellentétben kiépített zsidó települések nem jelenthetik az izraeli-palesztin megbékélés akadályát”. S ezen kívül még: „A palesztinok egyelőre még éretlenek a békére, s annak elnyeréséhez még fejlődniük kell”… De felejthetetlen az „elfogulatlan béketeremtő” azon véleménye is, miszerint a palesztinokat úgy lehetne rákényszeríteni a békére Izraellel, hogy Washington előzőleg jelentősen csökkentené a Palesztin Nemzeti Hatóságnak folyósított segély összegét.

Mindent összevetve, eddigi tevékenységével az ortodox zsidó Jason Dov Greenblatt, „elfogulatlan béketeremtő” is alaposan rászolgált a Nobel-békedíjra.

Faltörő „Dávid király” Dávid Városában

Dávid Melech Friedman (63) ortodox zsidó, Donald Trump bizalmas embere 2017-ben érkezett Izraelbe az Egyesült Államok nagyköveteként. Korábban, akárcsak Jason Dov Greenblatt, ő is a Trump Konszern tanácsadója, jogásza volt. Második héber személyneve, a Melech jelentése: király. Izraelbe érkezésekor a repülőtérről első útja a Siratófalhoz vezetett. Amerika és Izrael kapcsolataiban Friedman nagykövetsége idején nagy jelentőségű eseményekre, változásokra került sor: Az Egyesült Államok nagykövetségét Tel-Avivból áthelyezték Jeruzsálembe, Donald Trump elismerte (sic!) Izrael szuverenitását a megszállt szíriai Golán-fennsík felett, és szintén a nemzetközi joggal ellentétben „törvényesnek minősítette” a megszállt Ciszjordániában kiépített zsidó településeket.



David Melech Friedman béketeremtő a Siratófalnál (fotó: newsweek.com)

Friedman nagyköveti küldetésének egyik érdekes epizódjára 2019 nyarán került sor, amikor ünnepélyesen megnyitották a Dávid Városa déli részéből a Szentély-hegy (Templom-hegy) aljáig vezető ókori, földalatti út eddig feltárt szakaszát. A megszállt Kelet-Jeruzsálem alatti út déli bejáratát ideiglenesen elzáró falat megtisztelt személyek, így többek között Dávid Melech Friedman amerikai nagykövet és Jason Dov Greenblatt, a Fehér Ház közel-keleti rendkívüli küldöttje törte át. Száeb ’Árikát, a tavaly novemberben koronavírusos megbetegedésben elhunyt vezető palesztin politikus Friedman és Greenblatt faltörő tevékenységére reagálva kijelentette: „Dávid Friedman nem Amerika nagykövete, hanem egy szélsőséges izraeli zsidó telepes.”



David Melech Friedman faltörő kalapáccsal teremti meg a békét

Mindent összevetve, eddigi tevékenységével Dávid Melech Friedman, „elfogulatlan béketeremtő”, ortodox zsidó is rászolgált a Nobel-békedíjra.

Avi Berkowitz

Awraham (Avi) Berkowitz (33) jogász, egészen a legutóbbi időkig Donald Trump vezető tanácsadója a Fehér Házban, illetve Jared Kushner tanácsadója a nemzetközi megbeszélések terén. Természetesen ő is ortodox zsidó, s ennek megfelelően előbb a Far Rockaway Jesivában, majd a jeruzsálemi Kol Toráh Jesivában tanult. Miután 2009-ban hazatért Amerikába, beiratkozott a baltimore-i Ner Jisrael Jesivába. Ezután a Harvard Egyetem Jogtudományi Karának hallgatója és diplomása lett. Avi Berkowitz is csatlakozott 2016-ban Donald Trump választási kampányához, mégpedig az adatfeldolgozási igazgató segítőjeként. Trump választási győzelmét követően Berkowitz az elnök vejének, Jared Kushner főtanácsadónak lett a segítője a Fehér Házban.



Avi Berkowitz (középen) és barátai

Avi Berkowitz segítőt 2018 szeptemberében előléptették az elnök helyettes segítőjének, illetve főtanácsadónak. A siker csúcsára akkor érkezett el, amikor a másik ortodox zsidó, a fentebb említett Jason Dov Greenblatt valamiért megvált tisztségétől, s helyébe Berkowitzot kinevezték a nemzetközi tárgyalások képviselőjévé.

A Fehér Ház két ortodox zsidó főtanácsadója, Jared Kushner és Jason Dov Greenblatt 2019-ben véglegesítette a Trump által az „évszázad üzletének” elkeresztelt, palesztin szemmel nézve botrányos és megalázó közel-keleti béketervet. Amint a mellékelt térképen is látható, „béketerv” lényege az, hogy helyükön maradhatnak a ciszjordániai zsidó telepek és az ott lakó, mintegy 600 ezer zsidó telepes, s Izrael pedig kiterjesztené szuverenitását Ciszjordánia tekintélyes területére. Magyarán: az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak értelmében már nem lenne hol kikiáltani a palesztin államot.



Így festene Palesztina térképe az „évszázad üzlete” szerint

A térképen fehér körökbe írt számok jelzik azokat a zsidó teleüléseket, összesen 15, amelyek a palesztinoknak szánt szigetszerű földdarabkákon belül izraeli szuverenitást élvezve léteznének tovább. A 15 zsidó településen kívül „természetesen” a Ciszjordánia más részein kiépített zsidó települések is megmaradnának, méghozzá izraeli szuverenitást élvezve. Amiképpen Izrael bekebelezné a Jordán-völgy nyugati sávját is, s ezzel minden oldalról bekeríteni a palesztin „állam” szigetszerű földdarabkáit. A Nobel-békedíjra érdemes további elképzelés szerint a ciszjordániai palesztin entitást a térképen sűrű pontokkal jelölt alagút kötné össze a Gázai övezettel (nehogy a felszíni út zavarja a zsidók nemzeti önérzetét.)



Mahmúd Abbász palesztin elnök tanulmányozza „lyukacsos svájci sajtra” emlékeztető Palesztina térképét (fotó: AP)

Mahmúd ’Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, amikor először meglátta a Trump ortodox zsidói által kidolgozott „évszázad üzlete” elnevezésű béketerv térképét, letargikusan megjegyezte: Uraim, a nekünk szánt Palesztina térképe engem a lyukacsos svájci sajtra emlékeztet. Avi Berkowitz kezdettől fogva részt vett az „évszázad üzlete” béketerv kidolgozásában, majd elkísérte minden közel-keleti útjára a tervet ismertető Jared Kushnert.

Mindent összevetve, eddigi tevékenységével Avraham (Avi) Berkowitz, „elfogulatlan béketeremtő”, ortodox zsidó is rászolgált a Nobel-békedíjra.

Hering J. – Kuruc.info