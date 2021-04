Külföld, Koronavírus :: 2021. április 23. 06:54 ::

India is felkerült a brit kormány beutazási tilalmi listájára a legújabb mutáns miatt

A brit kormány rendelete alapján péntektől India is felkerült azoknak az országoknak a listájára, amelyekből külföldi állampolgárok nem utazhatnak be Angliába. A tilalom célja az Indiában rendkívül gyorsan terjedő koronavírus-variáns tömeges behurcolásának megakadályozása.

Az intézkedés értelmében pénteken brit idő szerint hajnali 4 órától - közép-európai idő szerint 5 órától - nem léphetnek be Angliába azok a külföldiek, akik közvetlenül Indiából érkeznének, vagy az érkezésük előtti tíz napban Indiában jártak. Ez az előírás a magyar állampolgárokra is vonatkozik. A tilalom egyelőre Angliára terjed ki, de várhatóan az Egyesült Királyság többi országrészének hatóságai is érvényesítik majd.

A brit és az ír állampolgárok, illetve a Nagy-Britanniában letelepedési engedéllyel élő külföldiek beutazhatnak, de érkezésük után a brit kormány által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében kell tölteniük a kötelező tíznapos karantént.

Azoknak, akik Nagy-Britanniában élnek és Indiából, illetve a tilalmi listán szereplő más országokból térnek haza, Londonban csak a Heathrow, a Gatwick és a City repülőterekre, illetve Birmingham és Farnborough légikikötőibe érkezhetnek, és indulásuk előtt le kell foglalniuk nagy-britanniai szálláshelyüket.

E karantén költsége minden egyes beutazó esetében 1750 font (735 ezer forint), és ezt az utasoknak kell fizetniük. Ez az összeg a szállásköltséget, a közlekedést és a második, illetve a nyolcadik napon kötelezően elvégzendő koronavírus-szűrések díját tartalmazza.

Azok, akik nem szolgálnak pontos információval a brit hatóságoknak arról, hogy az angliai érkezésük előtti tíz napban mely országokban jártak, tíz évig terjedő szabadságvesztéssel vagy tízezer font pénzbírsággal - vagy egyidejűleg mindkét büntetéssel - sújthatók.

A brit kormány a héten döntött arról, hogy Indiát is felveszi a félhivatalosan vörös listának is nevezett beutazási tilalmi listára, azzal az indokkal, hogy Indiában április eleje óta folyamatosan romlik a járványhelyzet, és rendkívül gyorsan terjed az ott felbukkant koronavírus-változat.

A rendeletet kiadó brit közlekedési minisztérium adatai szerint egyetlen hét alatt csaknem megkétszereződött a szűrővizsgálatokkal azonosított új fertőződések száma Indiában, és százezer lakosonként immár 111 új koronavírus-fertőződés történik hetente.

A szaktárca szerint az indiai koronavírus-járvány kezdete óta még nem mértek ilyen magas fertőzöttségi rátát Indiában.

A brit kormány vörös listáján negyven ország szerepel, de a listára pénteken felkerült India messze a legnagyobb közülük. Európai ország nincs ezen a listán, de az angliai beutazási tilalom azokra az európaiakra is vonatkozik, akik a tervezett érkezésük előtti tíz napban Indiában vagy a listán szereplő többi országban jártak.

Boris Johnson brit miniszterelnök kereskedelmi tárgyalások céljából a napokban Indiába utazott volna, de látogatását a gyorsan romló indiai járványhelyzet miatt lemondták.

(MTI)