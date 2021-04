Külföld, Koronavírus :: 2021. április 26. 21:24 ::

Boris Johnson: no more fucking lockdowns, inkább holttestek ezrei!

Boris Johnson brit miniszterelnök állítólag azt mondta, hogy inkább ezerszám halmozódjanak fel egymásra a koronavírus-betegségben elhunytak holttestei, mint hogy újabb korlátozásokat vezessenek be a járvány miatt – írja a Business Insider nyomán a Napi.hu. A Daily Mailnek kiszivárogtató források szerint a kormányfőnek tavaly októberben szaladt ki a száján ez a megjegyzés, közvetlenül azt megelőzően, hogy végül a 2020. tavaszi után mégis bevezették második országos szintű lezárást.

A kormányfő szó szerint azt mondta: „No more f***g lockdowns – let the bodies pile high in their thousands!”

Az ellenzéki Munkáspárt szóvivője természetesen lecsapott a hírre, kijelentve, hogy az igazán sokkoló, ha igaz.

Az októberi megjegyzés a hír szerint egy rendkívül kemény veszekedést követően hangzott el, aminek két szereplője Johnson és Dominic Cummings kommunikációs szakember volt. Cummings akkor még a miniszterelnök legfőbb tanácsadója volt, ám az év vége felé megvált tőle, miután saját pártjában is hónapok óta ezt követelték tőle. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a kormánypárt köreiben őt vádolják az elmúlt hetek kiszivárogtatásaival, köztük azzal, amelyből az derül ki, hogy Johnson alázatosan viselkedett az ország leggazdagabb emberével és a tory párt támogatóival akarta kifizettetni Downing Street-i lakásának felújítását.

Sok kormánypárti politikus úgy véli, hogy Johnson lezsersége és vehemenciája régóta ismert volt a választópolgárok előtt, így ezek a botrányok elülnek. Fontosabb lesz, hogy a kormány sikeres oltási politikájának köszönhetően az ország kilábal a járványból és jöhet a várt gazdasági fellendülés. Nem mindegyikük ért azonban egyet ezzel.

Egy tory parlamenti képviselő például azt mondta a BBC publicistájának, hogy többen figyelmeztették a miniszterelnököt, hogy hiába kiváló kommunikációs szakember Cummings, megosztó figura és túl erőteljes személyiség, így nem lesz világos, hogy kettejük viszonyában kinek van nagyobb befolyása a másikra. Az, hogy sokáig maga mellett tartotta, felértékelte a személyét, ami felerősíti a hangját, amikor a kormányt és volt főnökét bírálja. És ez arról árulkodik, hogy – pláne a kiszivárogtatások tükrében –, hogy Johnson politikai ítélőképessége megkérdőjelezhető. Ez már nem intézhető el azzal, hogy egyesek a kibic pozíciójából pampognak.