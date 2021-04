Külföld :: 2021. április 27. 13:56 ::

Vizsgálatot rendelt el az iráni elnök a kiszivárgott hangfelvételek miatt

Vizsgálatot rendelt el kedden Haszan Róháni iráni elnök egy kiszivárogtatott hangfelvétel miatt, amelyen az ország külügyminisztere a Forradalmi Gárdát bírálta.

Ali Rabiei kormányszóvivő a szivárogtatást az iráni kormány, az iráni nemzet és az ország egysége elleni összeesküvésnek nevezte, és hozzátette, hogy a vizsgálatot a síita állam hírszerzési minisztériuma vezeti majd.

Az iráni külügyi tárca vezetője, Mohammed Dzsavád Zaríf és Szaíd Lejlaz közgazdász közötti, többórás beszélgetésről készített, majd pedig az Iran International nevű, londoni székhelyű hírcsatornának kiszivárogtatott felvételt hamar felkapta a nemzetközi sajtó, a The New York Times című amerikai napilap is közölte, ám nem árulta el, honnan jutott hozzá.

A 2017-ben indult Iran International a Volant Media UK médiacsoport tagja, amelynek a tulajdonosa, Ádil Abdulkarím szaúd-arábiai állampolgár.

A beszélgetésben az iráni tárcavezető kijelentette: "semmi" befolyása nincs országa külpolitikájára, "soha nem mondhatta egy katonai parancsnoknak, hogy tegyen valamit a diplomácia támogatása érdekében". Hangsúlyozta, hogy a Forradalmi Gárda hozza a döntéseket számos területen, felülírva a kormány határozatait, figyelmen kívül hagyva a tanácsadókat.

Kászim Szulejmánival, a Forradalmi Gárda tavaly - Donald Trump akkori amerikai elnök utasítására - Bagdad mellett likvidált magas rangú parancsnokával kapcsolatban Zaríf elmondta, hogy több alkalommal is ellene dolgozott, és együttműködött Oroszországgal a 2015-ben Iránnal megkötött, többhatalmi nukleáris megállapodás szabotálása érdekében.

Hétfőn Szaid Hatibzadeh iráni külügyi szóvivő elismerte a felvétel hitelességét, ám kiemelte, hogy a kiszivárogtatott részek mindössze rövid részletei egy hétórás interjúnak, amely egyébként is a tárcavezető személyes véleményét tükrözte.

A nyilvánosságra került részleteket az iráni konzervatívok élesen bírálták.

Zaríf ugyan nem jelentette be, hogy indulna a június 18-i elnökválasztáson, de elemzők szerint a szokatlanul nyílt beszéd szavazatokat hozhat bizonyos választói csoportok részéről, így nem kizárt, hogy végül ő is rajthoz áll. Mások viszont úgy vélik, a felvétel inkább árthatott a politikus népszerűségének.

(MTI)