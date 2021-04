Külföld :: 2021. április 29. 19:52 ::

Kilőhetik Idaho farkasainak legnagyobb részét

Idaho törvényhozói elfogadták azt törvénytervezetet, amely engedélyezi a farkasok akár 90 százalékának a kilövését az államban.

Az idahói képviselőház 58:11 arányban fogadta el a szenátusban a múlt héten átment tervezetet.

A farmerek és állattenyészők által támogatott tervezet a napokban törvényerőre emelkedhet: Brad Little kormányzónak hat napja van, hogy aláírja, vagy megvétózza.

A gazdálkodók szerint a farkasok megölik vagy elijesztik a juhokat, a szarvasmarhát és a többi haszonállatot. "Tönkreteszik a farmereket és a vadvilágot is" - idézte a The New York Times Mark Harris szenátor beszédét.

Az idahói hal- és vadgazdálkodási hatóság 2002-ben készítette el a farkasvédelmi tervét, amelyben arra szólítják fel az államot, hogy legalább 150 egyedből álló farkaspopulációt tartson fenn.

Harris elmondta, hogy a populáció azóta tízszeresére, az utolsó számlálás szerint több mint 1500 egyedre nőtt. Vadvédelmi csoportok arra kérték a kormányzót, hogy emeljen vétót.

"Dollármilliókat fognak közpénzből arra költeni, hogy kilőjék a farkasokat, ami végső soron azzal fenyeget, hogy visszakerüljenek a veszélyeztetett fajok vörös listájára és szövetségi igazgatás alá vonják őket" - írta a közleményében a három szervezet egyike (Western Watersheds Project) az állatvédők képviseletében.

A szürke farkasokat tavaly kivették az Egyesült Államok veszélyeztetett állatok védelméről szóló törvényének hatálya alól, mivel a populáció megerősödött, nincs szüksége a védelemre.

Little kormányzó az aláírással lehetővé teszi, hogy az állam a farkasok kilövésére szakembereket fizessen, ezen kívül vadászok is lelőhetik a farkasokat.

(MTI)