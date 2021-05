Külföld :: 2021. május 1. 16:03 ::

Terrorista kapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a bíróság Navalnij mozgalmát

Az illetékes orosz hatóság terrorista kapcsolatokkal rendelkező szervezetté minősítette a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes alapítványt (FBK), így az kénytelen azonnal befejezni működését. Navalnij a börtönben, az FBK betiltva – úgy tűnik vége az orosz ellenzéki mozgalmak legújabb fejezetének - írja a HVG.



Megkapták a "szélsőséges" bélyeget - Navalnij moszkvai bírósági meghallgatáson idén februárban (kép: Yuri Kochetkov/EPA)

Az FBK-ra és a hozzá köthető kisebb mozgalmakra májusban újabb csapás vár, néhány napon belül várható az a bírósági döntés is, amely szerint a Navalnijhoz köthető csoportok „szélsőséges tevékenységet" folytatnak, és alkotmányellenes módszerekkel kívánják megdönteni a törvényes hatalmi szerveket. Az FBK-nak jelenleg mintegy 50 helyi szervezete van, és ha megszületik a bírósági döntés, a helyi vezetőket is hosszú börtönre ítélhetik. A "szélsőségessé nyilvánítás" a főügyészi hivatal kezdeményezte és annyira biztosnak tűnik a bírósági jóváhagyás, hogy az FBK már hivatalosan is beszüntette tevékenységét.

Az állítólagos gazdasági bűncselekmények miatt börtönben lévő Navalnij egyik közeli munkatársa, Leonyid Volkov közölte, hogy a szervezet tevékenységének beszüntetése nem jelenti azt, hogy az ellenzék felhagy az "okos szavazás" módszerének gyakorlásával, azzal, hogy igyekeznek megtalálni minden körzetben azt az ellenzéki jelöltet, akinek a legjobb esélye van a hatalom lévő párt indulójának a legyőzésére. Ugyanakkor kérdéses, hogy szervezeti háttér nélkül mennyire lehet hatékony ez a tevékenység - aggódik a HVG.