Elutasította egy francia bíróság az agent orange gyártói ellen benyújtott keresetet

Elutasította hétfőn egy francia bíróság annak a vietnámi-francia nőnek a keresetét, aki 14 multinacionális cég ellen indított pert a vietnámi háború alatt fegyverként bevetett, agent orange nevű, dioxintartalmú gyomirtó előállítása miatt.

Tran To Nga azzal vádolta a vállalatokat, hogy az általuk gyártott szer rengeteg vietnáminál, egyebek közt nála és a gyerekeinél is súlyos egészségkárosodást okozott. Az igazáért 2014 óta küzdő 79 éves nőt - aki a pert "élete utolsó harcának" nevezte - kétszer diagnosztizálták tuberkolózissal, egyik gyereke pedig fejlődési rendellenesség miatt nem maradt életben.

A vállalatok ügyvédei azzal védekeztek, hogy a vegyszert az Egyesült Államok hadserege vetette be Vietnámban, ehhez pedig nincs közük.

A - ma már a német Bayer tulajdonában álló - Monsanto nevű vegyipari vállalat ügyvédje, Jean Daniel Bretzner azt mondta, a francia bíróság nem jogosult ama tettek megítélésére, amelyeket egy szuverén állam háború idején követett el.

Az Egyesült Államok légiereje a vietnámi háború idején több ezer tonnányit szórt le a gyomirtóból Dél-Vietnám fölött, hogy megsemmisítse a termést, valamint a gerilláknak fedezéket nyújtó trópusi erdőket. Emellett azonban a tárolására szolgáló narancsszínű hordóról elnevezett "narancsszínű hatóanyag" vagyis az agent orange súlyos pusztítást okozott az ott élő emberek között is, számos rákos és egyéb megbetegedést okozva.

A vegyszert annak idején a Bien Hoa légitámaszponton tárolták, amely akkor még az amerikai hadsereg bázisa volt.

Az agent orange bevetésének súlyos egészségkárosító hatása volt, több százezer esetben okozott születési rendellenességet Vietnámban az amerikai katonák 1973-as kivonulása után is. Hanoi becslése szerint az áldozatok száma akár hárommillió is lehet, közülük egymillióan ma is különböző betegségekben szenvednek, 150 ezren pedig születési rendellenességgel jöttek világra. Bár 2012-ben közös amerikai-vietnámi kezdeményezés indult a területek megtisztítására, ekkor a vegyszerrel leginkább fertőzött térségek szennyezettsége még így is négyszázszorosa volt az elfogadott határértéknek.

Korábban ausztrál, amerikai és koreai veteránok is kártérítést kaptak, miután megbetegedtek a vegyszer miatt, ám a mostani lett volna az első alkalom, hogy vietnámi áldozatok is kártalanításban részesüljenek.

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 2009-ben utasította el vietnámiak csoportjának kártérítési igényét, jóllehet Washington egy évvel később elismerte, hogy az agent orange egészségkárosodást, egyebek közt rákot okoz.

(MTI)

