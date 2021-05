Külföld, Tudomány és technika :: 2021. május 26. 07:32 ::

Több száz sziklasírt tártak fel Egyiptomban

Több száz sziklába vájt sírt találtak régészek Kairótól 400 kilométerre délkeletre, az egyiptomi keleti sivatagban. Az óriási temető sírjai a tudósok szerint 4200-2100 évvel ezelőttről származhatnak.

A sírokat egy hegyoldalba vágták a Sohagtól keletre fekvő Al-Hamidiyah temetőben. Az egyiptomi régészeti minisztérium közleménye szerint a sírok Egyiptom történetének különböző korszakaiból származnak. Némelyik sír gazdagon dekorált, hieroglifák is felismerhetők rajtuk - írta a livescience.com tudományos ismeretterjesztő portál.

A legkorábban készültek mintegy 4200 évesek lehetnek, az Óbirodalom összeomlásának időszakában vájták őket. Ebben a korszakban a fáraók kezéből kicsúszott a hatalom, amelyet helyi kormányzók ragadtak magukhoz.

A régészek nem találtak még magyarázatot arra, hogy miért készültek a sziklasírok, de ez a temetkezés nem volt szokatlan az ókori Egyiptomban.

Az Óbirodalom végéről származó sírok a régészek szerint építészetileg jóval kidolgozottabbak a többinél: egy bejárati folyosó vezet egy temetkezési helyiséggel ellátott galériához. Némelyik sírban hieroglifákat tartalmazó mészkődarabokat is találtak, és a sír tulajdonosainak szánt áldozatként elhelyezett tányérok maradványaira is rábukkantak - olvasható a minisztérium közleményében.

Az Óbirodalom végének korából származó egyik sírban a régészek olyan festményeket is találtak, amelyeken a sír tulajdonosa állatáldozatot mutat be. Néhány sírból pedig állati maradványok, köztük szarvak kerültek elő. Más sírok festett gömbölyű edényeket is rejtettek, amelyeket folyadékok tárolására használhattak.

A legfiatalabb sírok mintegy 2100 évesek, ezek a ptolemaioszi korszak végéről származnak. Sokféle műtárgyat fedeztek fel ezekben a sírokban, köztük csészéket, korsókat és tányérokat. A normál méretű edények mellett miniatűr darabok is voltak, amelyeket valószínűleg szimbolikus áldozatként helyeztek a sírba az elhunytak számára. Az egyik sírban a régészek egy kerek fémtükör maradványait fedezték fel. Musztafa Vazíri, az egyiptomi legfelsőbb régészeti tanács vezetője elmondta, hogy a helyszínen tovább folyik a régészeti feltárás, és lehetséges, hogy további sírokat is találnak.

(MTI)