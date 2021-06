Külföld :: 2021. június 19. 15:51 ::

Irán Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát személyében új elnököt választott

Hászán Roháni, az Iráni Iszlám Köztársaság leköszönő elnöke Teheránban találkozott Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát most megválasztott államelnökkel, s gratulált neki a választási sikerhez – olvasható az IRNA Iráni Hírügynökség honlapján. Az Iráni Iszlám Köztársaság új államelnökét az iráni nép körében röviden csak Ebráhim Ráiszinak nevezik, s a nyugati sajtóban vallási ultraortodoxnak, Izrael- és Amerika-ellenesnek tartják. Gazdasági síkon az Oroszországgal és Kínával folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok erősítésével kívánja ellensúlyozni a Washington és részben Európa által elrendelt, Teheránt sújtó szankciókat.

Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát (négy szóból álló arab eredetű név a perzsák által is átvett arab betűkkel írva: سید ابراهیم رئیس‌الساداتی) nem számít nagyon öregnek, hiszen 1960-ban született a manapság több mint 3 milliós, a sí’ita muszlimok fontos zarándokhelyének számító Meshed városában. Vallásos család gyermekeként már ifjú korában beiratkozott az Irán szent városának számító Komban működő Hózá ’Ilmijjá nevű, a sí’ita vallási vezetők és tanítók egyik legfontosabb képzési iskolájába, teológiai főiskolájába. Ebráhim Ráiszit 1981-ben kinevezték az észak-iráni Kárádzs nagyváros, majd párhuzamosan az Ószövetség több könyvében is Áhmetá néven említett Hamadán város főügyészének. Még ugyanebben az esztendőben feljebb lépett a ranglétrán, miután elnyerte Teherán tartomány főügyészi hivatalát. Alig három évvel később, 1985-ben már a főváros, Teherán helyettes ügyésze lett.



Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát (Ebráhim Ráiszi) - Irán most megválasztott elnöke (fotó: AP)

Ebráhim Ráiszi nevét az iráni rendszer ellenzéki politikusai összefüggésbe hozták a Modzsáhedin Hálk nevű iráni muszlim marxista gerillaszervezet és más baloldali szervezetek aktivistáinak 1988-ban történt tömeges kivégzésével. Az állítások szerint Ebráhim Ráiszi, akkor Teherán főváros helyettes ügyésze egyike volt azon négy vezető ügyésznek, bírónak és titkosszolgálati tisztnek, akik rendelkezéseinek következtében 1988-ban öt hónap leforgása alatt Iránban kivégeztek több ezer ellenzékit, illetve a rendszer ellen gerillaakciókat végrehajtó, tüntetéseket szervező személyt.

Rúholláh Múszávi Homeini ajatollah 1989-ben bekövetkezett halála után az azeri származású ’Áli Hoszájni Hámenei lett Irán legfelsőbb vezetője (mindmáig ő tölti be ezt a tisztséget), s ugyanebben az évben Ebráhim Ráiszit kinevezték Teherán főváros főügyészévé. Ráiszi 2004-től kezdve egy évtizeden keresztül Irán Legfelsőbb Bíróságának első elnökhelyettese volt, majd 2014-ben kinevezték Irán főügyészének. A főügyészi hivatásról 2016-ban lemondott, hogy betölthesse a szívéhez közel álló Ásztán-e Kodsz-e Rázávi elnevezésű muszlim alapítvány elnöki/felvigyázói tisztét. Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát a 2017-ben lezajlott elnökválasztáson első ízben mérettette meg magát, amikor is az Iszlám Forradalom Népi Frontjának Erői nevű szervezet indította, azonban ezen a választáson alulmaradt a már akkor is hivatalban levő Hászán Rohánival szemben.



Hászán Roháni leköszönő és Szejjed Ebráhim Ráiszolszádát megválasztott iráni elnök (fotó: IRNA)

A most Irán elnökévé választott Ebráhim Ráiszit a nyugati sajtóban keményvonalas Izrael-ellenes politikusnak tartják, amely állítást ő maga is alátámasztotta, amikor nemrégiben újságíróknak kijelentette: megválasztása után Izrael kivételével a világ minden országával hajlandó diplomáciai kapcsolatot létesíteni. Álláspontját azzal igazolta, hogy a nemzetközi joggal és az ENSZ határozataival ellentétben Izrael nem hajlandó kivonulni az 1967-ben megszállt területekről, és minden eszközzel akadályozza a palesztin állam létrehozását. Ebráhim Ráiszi egyéb tisztségei mellett tagja a Harcos Tudósok Egyesületének (جامعۀ روحانیت مبارز), amely elvet minden kapcsolatot az általa a világ csendőrének nevezett Amerikai Egyesült Államokkal és a Közel-Kelet országai, illetve a palesztin területek ellen rendszeres katonai támadásokat intéző Izraellel.

Ebráhim Ráiszi támogatja a nemek elkülönítését, ellenez mindenféle nemi elferdültséget, s így természetesen az azonos neműek házasságát is. Az élet-, vallás- és nemzetellenes nyugati eszmék iráni térhódításának megakadályozására támogatja a világháló cenzúráját. Gazdaságpolitikájának fontos elemeként hirdeti az úgynevezett „ellenállás gazdaságát” a Nyugat, s elsősorban az Amerikai Egyesült Államok Irán ellen bevezetett szankcióinak ellensúlyozására. Az ellensúlyozáson Ebráhim Ráiszi elsősorban a Kínával és Oroszországgal folytatott élénk gazdasági kapcsolatokat érti.

Ebráhim Ráiszi nős, s a felesége, a teheráni Dzsámile Álámolhodá a Sáhid Beresti Egyetem professzora. Két leánygyermek édesapja.

Hering J. – Kuruc.info