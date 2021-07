Külföld :: 2021. július 6. 21:47 ::

Több mint 90 százalékban megtörtént az amerikai csapatkivonás Afganisztánból

Több mint 90 százalékban végrehajtották az amerikai csapatkivonást Afganisztánból - közölte kedden az amerikai középső parancsnokság (Centcom).

A tájékoztatás szerint "a rendezett és felelősségteljes" kivonulás keretében eddig Afganisztánból 984 repülőgépszállítmányra való hadianyagot szállítottak el. Hét támaszpontot adtak át hivatalosan az afgán védelmi minisztériumnak.

Az utolsó NATO- és amerikai katonák a múlt héten hagyták el az afgán fővárostól, Kabultól mintegy 50 kilométerre északra található bagrami légi támaszpontot, amely a külföldi erők főhadiszállásaként szolgált a konfliktus sújtotta országban.

Joe Biden amerikai elnök azt ígérte, hogy az amerikai erők szeptember 11-ig elhagyják Afganisztánt. Az utóbbi időben azonban voltak arra utaló jelek, hogy a csapatkivonás jóval korábban is lezárulhat. Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője a múlt héten például arról beszélt, hogy augusztus végéig megvalósíthatják az amerikai katonák kivonását.

Megfigyelők attól tartanak, hogy a nemzetközi erők kivonása nyomán a szélsőséges iszlamista tálibok kerülnek újfent hatalomra. A radikálisok az ország több pontján is előrenyomulnak. A kabuli védelmi tárca kedden ellenoffenzívát jelentett be Afganisztán északi részén, ahol több körzet is már a tálibok kezére került.

(MTI)