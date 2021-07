Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2021. július 29. 17:06 ::

Micsoda náczi beszéd: Kurz beteg ideológiának nevezte az iszlamizmust, és bűnöző migránsokról értekezett

Az osztrák kancellár a Bild című német napilapnak adott interjút, melyet a Mandiner szemlézett. Ebben kifejtette: nem akarja az iszlamizmus beteg ideológiáját Európába hozni. Közölte azt is, hogy Ausztria továbbra is folytatni fogja a migránsok kitoloncolását Afganisztánba. A kancellár szerint nem lehet Afganisztán problémáit azzal megoldani, hogy menekülteket fogadunk be, mint 2015-ben.

Ha menekülni kell, akkor sokkal jobb úti célnak tartom Törökországot vagy Afganisztán biztonságos részeit Németországnál, Ausztriánál vagy Svédországnál – fogalmazott Kurz.

A kancellár azt mondta: a menedékjog mindig is az egyénnek szólt.

Soha nem volt szó arról, hogy egész régiók, országok megindulnak, majd kiválasztanak egy országot Európában, és azt mondják: én itt akarok élni.

Az Afganisztánból érkező migránsok számának növekedése miatt a kancellár az erőszakos bűncselekmények terjedésétől tart.

Csak meg kell nézni a bűnügyi statisztikákat. A brutalitás nagy része a múltban nem létezett. Bizonyos csoportok esetében kifejezetten magas az erőszakos bűncselekmények és a nők elleni szexuális erőszak aránya.

Szerinte sok bevándorló jól tudott integrálódni, ugyanakkor az elmúlt években tapasztalt tömeges migrációval "az antiszemitizmus és a homofóbia is megérkezett Európába", sok "menedékkérő" pedig nem támogatja a nők jogait. A kancellár példaként említette a francia elővárosokban, Belgiumban és más uniós tagországokban romló biztonsági helyzetet.